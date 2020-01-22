Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Yeşilçam'ın efsanesi Damat Ferit'in çocuk sahnesinde meğer...

Hababam Sınıfı'nda Damat Ferit'in çocuğunun cinsiyeti sahneler arasında değişiyor! Ailesinden gizli, kimsesiz sevgilisi ile evlenen Ferit, bir de çocuk sahibi oluyor. Bu sahnede arkadaşları "Ferit bu sana hiç benzemiyor!" diyor.