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Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Yeşilçam'ın efsanesi Damat Ferit'in çocuk sahnesinde meğer...

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda Damat Ferit'in bebeğinin cinsiyeti sahneler arasında değişiyor. Türk sinemasının tartışmasız en komik serisi olan Hababam Sınıfı'ndaki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. İşte yıllar geçse de ilk kez izler gibi keyif aldığımız Yeşilçam filmlerindeki çekim hataları...

22.01.2020 17:28 - Son Güncelleme: 22.01.2020 17:33
Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Yeşilçam'ın efsanesi Damat Ferit'in çocuk sahnesinde meğer...

Hababam Sınıfı'nda Damat Ferit'in çocuğunun cinsiyeti sahneler arasında değişiyor! Ailesinden gizli, kimsesiz sevgilisi ile evlenen Ferit, bir de çocuk sahibi oluyor. Bu sahnede arkadaşları "Ferit bu sana hiç benzemiyor!" diyor.

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Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Yeşilçam'ın efsanesi Damat Ferit'in çocuk sahnesinde meğer...

Ferit ise "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor! Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Yeşilçam'ın efsanesi Damat Ferit'in çocuk sahnesinde meğer...

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.

Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Yeşilçam'ın efsanesi Damat Ferit'in çocuk sahnesinde meğer...

SAKAR ŞAKİR

Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmde, saniyeler sonra tek yumrukla kırılacak olan kovanın zaten kırık olması, dikkatli seyircilerin gözünden kaçmadı.

Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Yeşilçam'ın efsanesi Damat Ferit'in çocuk sahnesinde meğer...
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