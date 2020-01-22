Hababam Sınıfı'ndaki hata yıllar sonra fark edildi! Yeşilçam'ın efsanesi Damat Ferit'in çocuk sahnesinde meğer...
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan Hababam Sınıfı'nda Damat Ferit'in bebeğinin cinsiyeti sahneler arasında değişiyor. Türk sinemasının tartışmasız en komik serisi olan Hababam Sınıfı'ndaki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. İşte yıllar geçse de ilk kez izler gibi keyif aldığımız Yeşilçam filmlerindeki çekim hataları...
22.01.2020 17:28
- Son Güncelleme: 22.01.2020 17:33
Hababam Sınıfı'nda Damat Ferit'in çocuğunun cinsiyeti sahneler arasında değişiyor! Ailesinden gizli, kimsesiz sevgilisi ile evlenen Ferit, bir de çocuk sahibi oluyor. Bu sahnede arkadaşları "Ferit bu sana hiç benzemiyor!" diyor.
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