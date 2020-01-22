Ünlü Deprem kahini Frank Hoogerbeets İstanbul'u böyle uyardı! "7'yi bulabilecek bir deprem..."

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. Pek çok vatandaş depremde kendini sokağa attı. İstanbul'da yakın zamanda 5,7 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmiş ve insanlar sokaklara dökülmüştü. Manisa merkezli bu son dakika depremi Hollandalı ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'in açıklamalarını da yeniden gündeme getirdi. İstanbul'u defalarca uyaran Frank Hoogebeets'in deprem kehanetleri korkutan cinsten...İşte o açıklamalar...

22.01.2020 22:42 - Son Güncelleme: 22.01.2020 23:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





