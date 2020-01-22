Ünlü Deprem kahini Frank Hoogerbeets İstanbul'u böyle uyardı! "7'yi bulabilecek bir deprem..."
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. Pek çok vatandaş depremde kendini sokağa attı. İstanbul'da yakın zamanda 5,7 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmiş ve insanlar sokaklara dökülmüştü. Manisa merkezli bu son dakika depremi Hollandalı ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'in açıklamalarını da yeniden gündeme getirdi. İstanbul'u defalarca uyaran Frank Hoogebeets'in deprem kehanetleri korkutan cinsten...İşte o açıklamalar...
Son Dakika Haberi: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Manisa merkezli 5.4 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi. İstanbul'da yakın zamanda 5,7 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmiş ve insanlar sokaklara dökülmüştü. Manisa merkezli bu son dakika depremi Hollandalı ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'in açıklamalarını da yeniden gündeme getirdi.
Deprem kahini Frank Hoogerbeets geçtiğimiz aylardaki 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul için öncü deprem olabileceğini söylemişti. 5.8'lik depremin bölgede 6 ila 7 büyüklüğünde bir depremin habercisi olabileceği konusunda uyarıda bulunan Hoogerbeets, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da olası büyük bir sarsıntı için hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.
AY HAREKETLERİNE DİKKAT
Hoogerbeets, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan çevresinde büyük şiddette depremlerin çok sık görülmediğini fakat 5.8'lik depremin bu bölgede ciddi stres yarattığını ifade etti.
5.8'lik depremin son derece ciddiye alınması gerektiğini ifade eden Hoogerbeets, Ay hareketlerinin dikkatli biçimde takip edilmesini ifade etmişti.
İSTANBUL DEPREMİ HAKKINDA TÜRKİYE'Yİ UYARIYORDU!
Yaptığı tahminler ile ünlenen ve 'deprem kahini' olarak anılan Frank Hoogerbeets, önceki tahminlerinin doğru çıkması ile çok konuşulmuştu. Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu sürekli vurgulayan Hoogerbeets, özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyordu.