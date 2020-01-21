Esra Erol’da son dakika herkesi şoke eden olay! Sosyal medyadan tanıştığı eşi sosyal medyadan biriyle kaçtı!

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.



HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



