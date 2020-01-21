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Esra Erol’da son dakika herkesi şoke eden olay! Sosyal medyadan tanıştığı eşi sosyal medyadan biriyle kaçtı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol'da da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 4 aydır kayıp olan eşini bulmak için programa katılan Recep Özsoy, kayınpederi birlikte canlı yayına konuk oldu. Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

21.01.2020 21:45 - Son Güncelleme: 21.01.2020 21:45
Esra Erol’da son dakika herkesi şoke eden olay! Sosyal medyadan tanıştığı eşi sosyal medyadan biriyle kaçtı!

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da programına katılarak yardım istedi.

Esra Erol’da son dakika herkesi şoke eden olay! Sosyal medyadan tanıştığı eşi sosyal medyadan biriyle kaçtı!

4 aydır kayıp olan eşini aramak için ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.

Esra Erol’da son dakika herkesi şoke eden olay! Sosyal medyadan tanıştığı eşi sosyal medyadan biriyle kaçtı!

İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

Esra Erol’da son dakika herkesi şoke eden olay! Sosyal medyadan tanıştığı eşi sosyal medyadan biriyle kaçtı!

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.

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Esra Erol’da son dakika herkesi şoke eden olay! Sosyal medyadan tanıştığı eşi sosyal medyadan biriyle kaçtı!

İNTERNETE LANET EDİYORUM
Yardımsever isimli bir fake hesaptan eşinin Konya'da Arif Yörük isimli biriyle birlikte olduğunu öğrenen Recep Özsoy "Fotoğraflar geldi bana, internete lanet ediyorum! Benim yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.

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