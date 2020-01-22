Günlük burç yorumları – 22 Ocak 2020 Çarşamba

YENGEÇ:

Ayın bulunduğu konum, sizi huzursuz ve kaprisli yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman, garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Üstelik, sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok. Bugün, partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir ve bu konuda ona naz yapabilirsiniz. Gizlilikten yana olduğunuzu hiç kimse anlamıyor.