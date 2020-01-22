Günlük burç yorumları – 22 Ocak 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Ocak Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Yönetici gezegeniniz Mars'ın kombinasyon burcunuzda Yay'dan olumlu destek vermesi, enerjinizi güçlendiriyor. Bugün sınırlarınızı aşan hedefleriniz yüzünden, oldukça hareketli saatler geçireceksiniz. Girdiğiniz topluluklarda fikirlerinizi dikkat çekici bir şekilde sunmanız, çevrenizden olumlu tepkiler almanıza neden olacak.
BOĞA:
Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevresel koşullarınızın doğru bir şekilde kanalize edilmesi gerekiyor. Olumsuz davranmaktan hoşlanmadığınız için, bugün çevrenizle iyi geçinmek isteyeceksiniz. Kısa yollar yapmalı ve görmeyi arzuladığınız kişilerle bir araya gelmelisiniz. Yeni yapılanmaya ihtiyacınız var. Fırsatları kullanmalısınız..
İKİZLER:
Yönetici gezegeniniz Merkür'ün etkisiyle, derin düşünerek, köklü çözümler üretme yolundasınız.Siz her alanda kendinizi yenilemek istediğiniz için, sürekli araştırma içindesiniz. Bugün, yanınızda çalıştığınız kişilerin sizinle paylaşmak isteyeceği fikirleri olabilir fakat siz, her zaman olduğu gibi kendi yolunuzdan taviz vermek istemiyorsunuz.
YENGEÇ:
Ayın bulunduğu konum, sizi huzursuz ve kaprisli yapabilir. Özgürlük alanınız daraldığı zaman, garip bir motivasyon kaybına uğruyorsunuz. Üstelik, sıkıntılarınızı paylaşmak gibi bir düşünceniz yok. Bugün, partnerinizin de ise destek vermesini isteyebilir ve bu konuda ona naz yapabilirsiniz. Gizlilikten yana olduğunuzu hiç kimse anlamıyor.
ASLAN:
Sabah saatlerinde arkadaşlarınızla iletişim trafiği içinde olacaksınız. Daha sonra yalnız kalmak isteyebilir ve iç dünyanızda, kişisel bir muhasebe içinde olabilirsiniz. Karşıt Güneş düşündüğünüz her işi yaşama geçirme konusunda istediğiniz desteği veriyor. Bugün değişim içinde olmanız gerekiyor. Çevre koşullarınızı zorlamalısınız.