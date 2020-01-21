Esra Erol’da son dakika herkesi şoke eden olay! Sosyal medyadan tanıştığı eşi sosyal medyadan biriyle kaçtı! 21.01.2020 21:37

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Esra Erol’da da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 4 aydır kayıp olan eşini bulmak için programa katılan Recep Özsoy, kayınpederi birlikte canlı yayına konuk oldu. Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.