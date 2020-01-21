BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! BİM'de bu hafta Cuma günü indirimleri neler?
BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Vatandaşlar Türkiye'nin 81. ilinde şubesi olan BİM Marketlere gelen yeni ürünleri merak ediyor. BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market tarafından Cuma günü müşterilerin beğenisine sunulacak olan ürünlerde pek çok çeşit indirim yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta Cuma günü indirimleri neler? İşte BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu
21.01.2020 19:56
- Son Güncelleme: 21.01.2020 19:59
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