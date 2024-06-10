Esra Erol'da canlı yayınında şok gözaltı! Ekipler Iraz ve Hayrettin'i ifadeye götürdü! 14 aylık bebeğin babası kim? | Esra Erol'da bugün yaşananlar

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da, hafta içi her gün izleyici ile buluşmaya devam ediyor. 10 Haziran'da da ekranlara gelen program son dakika gelişmesiyle araştırılmaya başlandı. Canlı yayında polis ekiplerinin stüdyoya gelmesiyle milyonlar ekrana kilitlendi. Hayrettin Bey, 28 Mayıs tarihinde karısı Demet'in 14 aylık bebeği kendisine bırakıp kaçtığını, çocuğun kendisinden olup olmadığından emin olmak için stüdyoya geldiğini belirtmişti. Olayda yeni detayların çıkmasıyla Çorlu Cumhuriyet Baş savcısının emriyle emniyet harekete geçti. İşte Esra Erol'da canlı yayınında yaşananlar...
ATV'nin beğenilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar yine izleyicileri ekrana kilitledi.
Esra Erol'da canlı yayınına bir anda polis ekiplerinin gelmesi sonrası programda yaşananlar merak konusu oldu.