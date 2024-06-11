Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Bedriye Kılıç cinayetinde kan donduran yeni gelişme! Boğduktan 6 gün sonra...

1 Konya Akşehir'de, 6 Temmuz 2023 tarihinde kaybolan evli ve 3 çocuk annesi, 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'tan günlerce haber alınamadı. Genç kadının kaybında şüphelerin odağındaki isim ise Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç'tı.Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı olayda, kan donduran detaylar canlı yayın esnasında ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp uçurumdan attığını itiraf etti.

2 Soruşturma kapsamında yer tespiti yapılırken Tayfur Kılıç, savcı ve polislere eşinin cesedini attığı bölgeyi gösterdi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Kılıç, tutuklandı. Güvenlik güçleri, AFAD ekipleri ve kadavra köpeklerinin de yardımıyla, Kılıç'ın cesedinin atıldığı belirtilen bölgede arama çalışmaları yürüttü.