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Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonucu gerçekleri ortaya çıkardı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da 20 Ocak yeni bölümünde Recep Pekinalp, 7 aydır kayıp olan eşi Şennur ile yüzleşti. Esra Erol'da açıklanan DNA testi sonucu canlı yayını karıştırdı. Recep Pekinalp'in, 7 aydır evden kaçan eşinin Ferit isimli şahsın yanında ortaya çıktı. Ferit'le Şennur'un 6 yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İhaneti öğrenen Recep Pekinalp, 5 yaşındaki çocuğu için DNA testi istedi. Esra Erol'da yeni bölümünde açıklanan DNA testi sonucunda ortalık karıştı. İşte Esra Erol'da yeni bölümünde yaşananlar...

20.01.2020 22:13 - Son Güncelleme: 20.01.2020 22:33
Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonucu gerçekleri ortaya çıkardı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

Esra Erol'da canlı yayınında Recep Pekinalp, 7 aydır kayıp olan eşi Şennur ile yüzleşti.

Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonucu gerçekleri ortaya çıkardı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

Kocasına boşanma davası açmadan kaçan Şennur, eşinden huzursuz olduğu için gittiğini dile getirdi.

Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonucu gerçekleri ortaya çıkardı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Şennur'un iddiaları da Recep'in akrabaları ve ailesi tarafından çürütüldü.

Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonucu gerçekleri ortaya çıkardı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

"Bıktım onun her akşam kemençe sesinden" diyen Şennur, evliliği bitirmek istemesinin en büyük sebebinin bu olduğunu söyledi.

Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonucu gerçekleri ortaya çıkardı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

İlk programda DNA testine karşı olan Şennur, daha sonra boşanmak için kabul etti.

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