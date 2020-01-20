Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde akıllara durgunluk veren hata! Bu kadarına pes!
Yeşilçam filmleri bizler için hala vazgeçilmez. Özellikle oturup izlemiyoruz belki ama, televizyon ekranlarında denk geldiğimizde izlemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Şuan bayıla bayıla izlediğimiz Yeşilçam filmleri o dönem büyük maddi zorluklarla çekildi. Ve bu maddi zorluklar bir takım hataların düzeltilememesine ve bu şekilde yayınlanmalarına neden oldu. Yeşilçam filmlerinde fark edilen hatalar dahi yüzlerimizi güldürmeye yeter. İşte Yeşilçam filmlerinden çekim hataları.
20.01.2020 18:29
- Son Güncelleme: 20.01.2020 18:56
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