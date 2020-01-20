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Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde akıllara durgunluk veren hata! Bu kadarına pes!

Yeşilçam filmleri bizler için hala vazgeçilmez. Özellikle oturup izlemiyoruz belki ama, televizyon ekranlarında denk geldiğimizde izlemekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Şuan bayıla bayıla izlediğimiz Yeşilçam filmleri o dönem büyük maddi zorluklarla çekildi. Ve bu maddi zorluklar bir takım hataların düzeltilememesine ve bu şekilde yayınlanmalarına neden oldu. Yeşilçam filmlerinde fark edilen hatalar dahi yüzlerimizi güldürmeye yeter. İşte Yeşilçam filmlerinden çekim hataları.

20.01.2020 18:29 - Son Güncelleme: 20.01.2020 18:56
Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde akıllara durgunluk veren hata! Bu kadarına pes!

YEŞİLÇAM FİLMLERİNDEN BİRBİRİNDEN İLGİNÇ FİLM HATALARI

"Gerzek Şaban" filminde Kemal Sunal'ın ikizini oynayan dublörün bıyıkları görünüyor.

Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde akıllara durgunluk veren hata! Bu kadarına pes!
Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde akıllara durgunluk veren hata! Bu kadarına pes!

"Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri"nde arkada bir otomobil görünüyor.

Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde akıllara durgunluk veren hata! Bu kadarına pes!

"Şerefimle Yaşarım" filminde Ayhan Işık bir arabayı patlatırken oyuncak araba kullanıldığı belli oluyor.

Orhan Gencebay'ın 'Bir Teselli Ver' filminde akıllara durgunluk veren hata! Bu kadarına pes!

"Bebek Gibi Maşallah" filminde Nihat Ziyalan bir ara yönetmene bakıyor.

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