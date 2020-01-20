Karavanda dehşeti yaşadılar! Tecavüzcü motosiklet çetesi...

Saldırıyı Twitter adreslerinden duyuran Duygu Keskin Hatton şunları yazdı:

"Dün akşam Hindistan'da bir çete saldırısına uğrayıp gasp ve tecavüzden kurtuluncaya kadar hayatta kalmanın böylesine güzel bir duygu olduğunu düşünmemiştim. Ben, eşim, köpeklerimiz bu güne örselenmiş bedenlerimiz ve cam kırıkları içindeki karavanımızda mutlu uyandık."