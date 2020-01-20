Karavanda dehşeti yaşadılar! Tecavüzcü motosiklet çetesi...
Karavanlarıyla dünyayı gezen Duygu Keskin Hatton ile eşi Timmy Hindistan'da tecavüzcü bir motosiklet çetesinin saldırısına uğradı. Genç çift yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Saldırganların elinden şans eseri kurtulduklarını anlatan Hatton saldırı sonrası da polisin "sizi olay yerine götüreceğiz" sözleri ile korkup kaçtıklarını söyledi. İşte korku dolu anların detayları...
20.01.2020 22:46
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Saldırıyı Twitter adreslerinden duyuran Duygu Keskin Hatton şunları yazdı:
"Dün akşam Hindistan'da bir çete saldırısına uğrayıp gasp ve tecavüzden kurtuluncaya kadar hayatta kalmanın böylesine güzel bir duygu olduğunu düşünmemiştim. Ben, eşim, köpeklerimiz bu güne örselenmiş bedenlerimiz ve cam kırıkları içindeki karavanımızda mutlu uyandık."
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