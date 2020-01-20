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Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonucu gerçekleri ortaya çıkardı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonucu gerçekleri ortaya çıkardı! Türkiye bu olayı konuşuyor...

20.01.2020 22:31

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da 20 Ocak yeni bölümünde Recep Pekinalp, 7 aydır kayıp olan eşi Şennur ile yüzleşti. Esra Erol'da açıklanan DNA testi sonucu canlı yayını karıştırdı. Recep Pekinalp'in, 7 aydır evden kaçan eşinin Ferit isimli şahsın yanında ortaya çıktı. Ferit'le Şennur'un 6 yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İhaneti öğrenen Recep Pekinalp, 5 yaşındaki çocuğu için DNA testi istedi. Esra Erol'da yeni bölümünde açıklanan DNA testi sonucunda ortalık karıştı. İşte Esra Erol'da yeni bölümünde yaşananlar...


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