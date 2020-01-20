atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da 20 Ocak yeni bölümünde Recep Pekinalp, 7 aydır kayıp olan eşi Şennur ile yüzleşti. Esra Erol'da açıklanan DNA testi sonucu canlı yayını karıştırdı. Recep Pekinalp'in, 7 aydır evden kaçan eşinin Ferit isimli şahsın yanında ortaya çıktı. Ferit'le Şennur'un 6 yıldır ilişkisi olduğu ortaya çıktı. İhaneti öğrenen Recep Pekinalp, 5 yaşındaki çocuğu için DNA testi istedi. Esra Erol'da yeni bölümünde açıklanan DNA testi sonucunda ortalık karıştı. İşte Esra Erol'da yeni bölümünde yaşananlar...
Esra Erol'da canlı yayınında DNA sonucu gerçekleri ortaya çıkardı! Türkiye bu olayı konuşuyor...20.01.2020 22:31
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