Esra Erol canlı yayınında şok hamle! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra herkesi şaşırttı
Esra Erol'da 30 Eylül canlı yayınında herkesi şaşırtacak olaylar yaşandı. Büşra'nın kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. 9 ay önce eşi Ahmet'i ve biri hasta 2 çocuğunu bırakıp Manisa'ya Nazmi Tekin'e kaçan Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına uğrattı. Nazmi Tekin hakkında 4 farklı kadından gelen ihbardan sonra ayrılık kararı aldığını söylen Büşra'nın sözleri nikahlı eşi Ahmet'i gözyaşlarına boğdu. İşte Ahmet'i gözyaşları içinde bırakan Büşra'nın o kararı...
30.09.2019 21:35
- Son Güncelleme: 30.09.2019 21:49
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