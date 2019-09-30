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Esra Erol canlı yayınında şok hamle! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra herkesi şaşırttı

Esra Erol'da 30 Eylül canlı yayınında herkesi şaşırtacak olaylar yaşandı. Büşra'nın kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da tüm Türkiye'yi şaşkınlığa uğratan bir olay yaşandı. 9 ay önce eşi Ahmet'i ve biri hasta 2 çocuğunu bırakıp Manisa'ya Nazmi Tekin'e kaçan Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına uğrattı. Nazmi Tekin hakkında 4 farklı kadından gelen ihbardan sonra ayrılık kararı aldığını söylen Büşra'nın sözleri nikahlı eşi Ahmet'i gözyaşlarına boğdu. İşte Ahmet'i gözyaşları içinde bırakan Büşra'nın o kararı...

30.09.2019 21:35 - Son Güncelleme: 30.09.2019 21:49
Esra Erol canlı yayınında şok hamle! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra herkesi şaşırttı

9 ay önce eşini ve biri hasta iki çocuğunu bırakıp Nazmi Tekin'e kaçan Büşra, canlı yayında eşi Ahmet ile ilk kez karşı karşıya gelmişti.

Esra Erol canlı yayınında şok hamle! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra herkesi şaşırttı

Büşra'nın kaçtığı Nazmi Tekin de canlı yayına bağlanıp şok iddialarda bulunmuştu.

Esra Erol canlı yayınında şok hamle! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra herkesi şaşırttı

Bu iddiaların altından ise bambaşka bir şey çıktı.

Esra Erol canlı yayınında şok hamle! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra herkesi şaşırttı

Nazmi Tekin, Büşra'nın eşinden boşanmasını istemediği ortaya çıktı.

Esra Erol canlı yayınında şok hamle! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra herkesi şaşırttı

Gelen ihbarlar sayesinde Nazmi'nin Büşra'nın eşi Ahmet'in sigortasından yararlanmasını istediği öne sürüldü.

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