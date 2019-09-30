Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Yolcuların uçakta ortaya çıkan ilginç görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması sonrası ortalık karıştı. Görüntüler herkesi hayretler içinde bıraktı... Uçak yolculuğunda ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bir yolcunun uçak seyahati sırasında çekilen fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. Yolcuların rahatsız olduğu görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular.

30.09.2019 21:54 - Son Güncelleme: 30.09.2019 21:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





