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Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Yolcuların uçakta ortaya çıkan ilginç görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşması sonrası ortalık karıştı. Görüntüler herkesi hayretler içinde bıraktı... Uçak yolculuğunda ortaya çıkan ilginç görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Bir yolcunun uçak seyahati sırasında çekilen fotoğrafı herkesi şaşkına çevirdi. Bir yolcu tarafından çekilen ve paylaşılan bu görüntüye tepki mesajları yağdı. Yolcuların rahatsız olduğu görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. İşte hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolcular.

30.09.2019 21:54 - Son Güncelleme: 30.09.2019 21:57
Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Uçak yolculukları zaman zaman ilginç görüntülere sahne olabiliyor. Instagram'daki passangershaming hesabı, uçak yolculukları sırasında yaşanan ilginç anları paylaşıyor.

Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Uçaktaki bir yolcu iç çamaşırını kurutmak için havalandırma difüzörünü kullanırken görüntülendi. Uçaktaki diğer yolculara aldırış etmeyen yolcu uzun bir süre bu davranışını sürdürdü.

Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda yorum aldı.

Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

Bazı kullanıcılar da bu tip davranışlar sergileyen yolcuların uçağa dahi alınmaması gerektiğini savundu.

Uçakta iğrenç olay şoke etti! Görenler hayretler içinde kaldı...

İşte o fotoğraflardan bazıları...

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