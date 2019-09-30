Frank Hoogerbeets'tan son dakika bir İstanbul depremi açıklaması daha geldi! İstanbul'da yaşayanlar...
Dünyanın en ünlü deprem tahmincisi olan Frank Hoogerbeets'ın yaptığı tahminler ses getirmeye devam ediyor. Daha öncesinde İstanbul'da yaşanan depremi tahmin eden Frank Hoogerbeets bu sefer Yunanistan'da yaşanan depremi bildi. Twitter hesabından Türkçe tweet atarak uyarılarda bulunan Hoogerbeets, yeni gönderi ile İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı. Hoogerbeets, öte yandan gelecek olan depremlerle ilgili tahminlerini açıkladı. Bu anlamda İstanbul'da beklenen büyük deprem merak konusu oldu. Bu depremler büyük depremin habercisi mi? Gözler deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevrildi.
Frank Hoogerbeets'tan bir deprem açıklaması daha geldi! Hoogerbeets İstanbul'da yaşayan vatandaşları uyardı!
FRANK HOOGERBEETS'TEN BİR TÜRKÇE TWEET DAHA!
Silivri merkezli 5,8 şiddetine meydana gelen deprem sonrası herkes 'Büyük İstanbul depreminin habercisi ya da tetikleyicisi mi?' sorusunu sormaya başladı.
Sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu. Önceki gün Türkçe bir tweet ile konuya açıklık getiren Hoogerbeets şu sözlerde bulunmuştu.
Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak dün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Bugün ise yeni bir tweet atarak İstanbul'da yaşayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.
İstanbul'daki sevgili dostlar, lütfen rahatlayın. Dünyada Ocak ayından bu yana 200'den fazla M 5.7+ deprem yaşandı. Bunlardan sadece 3'ü Türkiye'de meydana geldi. Her 5-6 büyüklüğünde deprem için hayatınızı bekleyemezsiniz. Farkında olmak güzel, ama hayatını yaşa.
Öte yandan ünlü deprem kahini beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.
Ayın 24'ünden bugüne kadar İstanbul'da sıralı depremler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'daki depremler büyük depremin habercisi mi? Gözler İstanbulluları uyaran deprem kahininde. Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde uyarılarda bulunuyor. Deprem kahin Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyor.
"TÜRKİYE SIRADAKİ YER OLABİLİR"
Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan ve "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.