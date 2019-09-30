Esra Erol canlı yayınında şok hamle! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra herkesi şaşırttı

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'un yeni bölümünde Büşra'nın kararı Türkiye'nin gündemine oturdu. 9 ay önce eşi Ahmet'i ve biri hasta 2 çocuğunu bırakıp Manisa'ya Nazmi Tekin'e kaçan Büşra'nın hamlesi herkesi çok şaşırttı. Nazmi Tekin hakkında 4 farklı kadından gelen ihbardan sonra ayrılık kararı aldığını söylen Büşra'nın sözleri nikahlı eşi Ahmet'i gözyaşlarına boğdu. İşte Ahmet'i gözyaşları içinde bırakan Büşra'nın o kararı...
Esra Erol canlı yayınında şok hamle! Eşini bırakıp başkasına kaçan Büşra herkesi şaşırttı30.09.2019 21:43
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