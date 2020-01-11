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Esra Erol canlı yayınında şaşırtan olay! Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu....

Esra Erol'da programında şaşkınlık verici bir olay daha yaşandı. 67 yaşındaki Kemal Açıkgöz, kendisinden 30 yaş küçük eşinin kendisine ihanet edip başka birisiyle kaçtığını Esra Erol'da programında öğrendi. Kemal Açıkgöz, eşi Hüsne Açıkgöz'ün kasım ayından beri kaybolduğunu ve yanına ziynet eşyalarını da alarak evi terk ettiğini söyledi. İzleyenleri şoke eden olayın ardından Esra Erol'da ekibi, Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi Muhittin Özdemir ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu. Programda yaşanan flaş gelişmeler herkesi şoke ederken, tapu meselesi ise Türkiye'nin gündemine oturdu. İşte Esra Erol'da programına damga vuran, tüm Türkiye'nin konuştuğu Kemal Açıkgöz ve Hüsne Açıkgöz olayının ayrıntıları...

11.01.2020 20:40 - Son Güncelleme: 11.01.2020 20:40
Esra Erol canlı yayınında şaşırtan olay! Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu....

Esra Erol'da programına katılan Kemal Açıkgöz (67), eşi Hüsne Açıkgöz'ün (38) Kasım ayından beri kayıp olduğunu ve giderken yanında bir miktar nakit parayı ve rahmetli kızından hatıra birkaç parça ziynet eşyasını da götürdüğünü iddia etti.

Esra Erol canlı yayınında şaşırtan olay! Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu....

Eşi vefat ettikten sonra ikinci evliliğini Hüsne Açıkgöz ile yaptığını belirten Kemal Açıkgöz, 9 yıllık evlilikleri döneminde eşine her türlü fedakârlığı yaptığını ve ona arsasının tapusunu da verdiğini söyledi.

Esra Erol canlı yayınında şaşırtan olay! Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu....

Açıkgöz'ün açıklamaları üzerine kısa sürede bulunan Hüsne Açıkgöz programa katılarak hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Esra Erol canlı yayınında şaşırtan olay! Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu....

Fakat gelen ihbarlarda Hüsne Açıkgöz'ün Muhittin Özdemir isimli şahısla Ankara'ya kaçtığı ve bir süre birlikte yaşadığı bilgisi yer alıyordu.

Esra Erol canlı yayınında şaşırtan olay! Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu....

Esra Erol'da ekibi Ankara'ya giderek Hüsne Açıkgöz ve sevgilisi Muhittin Özdemir ile birlikte yaşadıkları evi bulup ev sahipleriyle konuştu.

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