Esra Erol canlı yayınında şaşırtan olay! Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu....

Esra Erol'da programına katılan Kemal Açıkgöz (67), eşi Hüsne Açıkgöz'ün (38) Kasım ayından beri kayıp olduğunu ve giderken yanında bir miktar nakit parayı ve rahmetli kızından hatıra birkaç parça ziynet eşyasını da götürdüğünü iddia etti.