Tüm Türkiye onu konuştu… Kim Milyoner Olmak İster'deki Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında yarışan Ümmü Gülsün, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada trend olan genç yarışmacı için destek ve tebrik mesajları yağdı. 125.000 TL kazanan ve sergilediği performansla büyük alkış alan konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç, istediklerini başarmak için hiçbir engel olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdi. İşte sosyal medyada Ümmü Gülsün Genç hakkında yazılan mesajlar…
Türkiye'nin konuştuğu yarışmacı Ümmü Gülsün Genç sosyal medyada gündem oldu. Sempatik tavırları ve sergilediği başarılı performansla Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsün, yarışmada 125.00 TL kazandı. Sosyal medya kullanıcıları Ümmü Gülsüm için destek ve tebrik mesajları paylaştı. İşte, Twitter'da Türkiye gündeminin tepesine yerleşen Ümmü Gülsüm için atılan mesajlar…