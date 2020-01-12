Tüm Türkiye onu konuştu… Kim Milyoner Olmak İster'deki Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında yarışan Ümmü Gülsün, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada trend olan genç yarışmacı için destek ve tebrik mesajları yağdı. 125.000 TL kazanan ve sergilediği performansla büyük alkış alan konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç, istediklerini başarmak için hiçbir engel olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdi. İşte sosyal medyada Ümmü Gülsün Genç hakkında yazılan mesajlar…

12.01.2020 02:00 - Son Güncelleme: 12.01.2020 02:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





