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Tüm Türkiye onu konuştu… Kim Milyoner Olmak İster'deki Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında yarışan Ümmü Gülsün, Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada trend olan genç yarışmacı için destek ve tebrik mesajları yağdı. 125.000 TL kazanan ve sergilediği performansla büyük alkış alan konuşma engelli Ümmü Gülsün Genç, istediklerini başarmak için hiçbir engel olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdi. İşte sosyal medyada Ümmü Gülsün Genç hakkında yazılan mesajlar…

12.01.2020 02:00 - Son Güncelleme: 12.01.2020 02:03
Tüm Türkiye onu konuştu… Kim Milyoner Olmak İster'deki Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!

Türkiye'nin konuştuğu yarışmacı Ümmü Gülsün Genç sosyal medyada gündem oldu. Sempatik tavırları ve sergilediği başarılı performansla Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Ümmü Gülsün, yarışmada 125.00 TL kazandı. Sosyal medya kullanıcıları Ümmü Gülsüm için destek ve tebrik mesajları paylaştı. İşte, Twitter'da Türkiye gündeminin tepesine yerleşen Ümmü Gülsüm için atılan mesajlar…

Tüm Türkiye onu konuştu… Kim Milyoner Olmak İster'deki Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!

DR. FAHRETTİN KOCA - SAĞLIK BAKANI

Sevgili Gülsüm kızımızın bilemeyeceği tek soru "Engel nedir?" sorusudur. Bize bu akşam başarının önünde hiçbir engelin olmadığını gösterdi.

Tüm Türkiye onu konuştu… Kim Milyoner Olmak İster'deki Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!

HABİBE ÖÇAL - AK PARTİ KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ

Bu soğuk kış günü gülüşün ısıttı hepimizi. Alkışlar Ümmü Gülsün kardeşimize

Tüm Türkiye onu konuştu… Kim Milyoner Olmak İster'deki Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!

MUSTAFA CANBEY – AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ

Cesaretinle ve yüreğinle gülümseyen yüzünle hayatı güzelleştirdin. İyi ki yarıştın, İyi ki bu programa katıldın. Tebrikler Ümmü Gülsüm... Hayatta yüzün her daim gülsün...

Tüm Türkiye onu konuştu… Kim Milyoner Olmak İster'deki Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!

MUHAMMET MÜFİT AYDIN – AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ

Ümmü Gülsün kızımız; yüzün hep böyle gülsün.. Engel tanımayan kızımıza bravo!

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