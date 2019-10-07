Esra Erol canlı yayınında ortalık karıştı! "Karım bırakıp gitti" dedi gerçekler ortaya çıkınca sinir krizi geçirdi
Esra Erol canlı yayınında ortalık karıştı! Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Esra Erol'da programı yine gündeme bomba gibi düşen bir konuyu ele aldı. Esra Erol'da canlı yayınına katılarak çocuğunun annesiyle 14 yıldır dini nikahlı olduğunu söyleyen Ramazan Güzi, 29 Mayıs'tan beri ulaşamadığını iddia etti. Yasemin Öztürk'e "Evimize dön, yuvamızı kuralım" diye seslenen Ramazan Güzi, eşiyle problemlerinin olmadığını iddia eden Ramazan Güzi, her evin içinde olan ufak tefek sorunların yaşandığını belirtti. Eşinin alkol problemlerinin olduğundan da bahsetti. Ancak canlı yayına bağlanan tanıkların iddiaları bambaşka çıktı. O iddiaları duyan Ramazan Güzi, Esra Erol canlı yayınında sinir krizi geçirdi. İşte detaylar...
07.10.2019 20:20
- Son Güncelleme: 07.10.2019 20:26
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