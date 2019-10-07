Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en muhteşem buluşu!

Üzerinden binlerce yıl geçse de kimsenin aklına gelmeyen buluşlar tüm insanlığı şaşırtıyor. Çılgın buluşlar ardı ardını izliyor. Son buluş Almanya'dan geldi. Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

07.10.2019 22:42 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





