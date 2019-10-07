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Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en muhteşem buluşu!

Üzerinden binlerce yıl geçse de kimsenin aklına gelmeyen buluşlar tüm insanlığı şaşırtıyor. Çılgın buluşlar ardı ardını izliyor. Son buluş Almanya'dan geldi. Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

07.10.2019 22:42 - Son Güncelleme:
Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en muhteşem buluşu!

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en muhteşem buluşu!

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en muhteşem buluşu!

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en muhteşem buluşu!

Bu şekilde...

Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi! Dünyanın en muhteşem buluşu!

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

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