ATV ekranlarında haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da bugün gergin dakikalar yaşandı. Çocuğunun annesiyle 14 yıldır dini nikahlı olduğunu söyleyen Ramazan Güzi, 29 Mayıs'tan beri ulaşamadığını iddia etti. Yasemin Öztürk'e "Evimize dön, yuvamızı kuralım" diye seslenen Ramazan Güzi, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Eşiyle problemlerinin olmadığını iddia eden Ramazan Güzi, her evin içinde olan ufak tefek sorunların yaşandığını belirtti. İşte o anlar...
Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar yaşandı! Ramazan açıklamaların ardından sinir krizi geçirdi07.10.2019 20:24
- Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar yaşandı! Ramazan açıklamaların ardından sinir krizi geçirdi
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