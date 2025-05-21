İzmir’in saklı cenneti: Maldivler’i aratmayan masmavi denizli, sessiz ve ucuz tatil köyü önerisi

💧 SADECE DENİZİ DEĞİL, ŞİFALI SULARI DA MEŞHUR

Bademli sadece berrak koylarıyla değil, aynı zamanda şifalı termal sularıyla da dikkat çekiyor. Bölgenin en bilinen doğal zenginliklerinden biri olan Bademli Ilıcası, antik dönemlerden bu yana şifa arayanların uğrak noktası olmuş durumda. Ilıca suyunun cilt ve kas rahatsızlıklarına iyi geldiği düşünülüyor.