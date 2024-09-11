Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı'nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Abdulhalim Eliş, 26 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Leyla Eliş'i bulmak için soluğu stüdyoda aldı. Eşinin, Seher adında bir kadın arkadaşını kıskandığı için gittiğini söyledi. Ancak canlı yayında Seher'in Abdülhalim Bey'in sevgilisi olduğu gerçeği ortaya çıktı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Abdülhalim Bey eşinin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığı kadınlardan para aldığını belirterek, "Karım beni parayla satıyordu." dedi. Duydukları karşısında Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı...