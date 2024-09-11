Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Abdulhalim Eliş, 26 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Leyla Eliş'i bulmak için soluğu stüdyoda aldı. Eşinin, Seher adında bir kadın arkadaşını kıskandığı için gittiğini söyledi. Ancak canlı yayında Seher'in Abdülhalim Bey'in sevgilisi olduğu gerçeği ortaya çıktı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Abdülhalim Bey eşinin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığı kadınlardan para aldığını belirterek, "Karım beni parayla satıyordu." dedi. Duydukları karşısında Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı...
Müge Anlı ve Tatlı Sert'te çok ilginç bir olay yaşandı. Abdülhalim Eliş, 26 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Leyla Eliş'i bulmak için Müge Anlı stüdyolarında soluğu aldı.
Eşinin, stüdyoya beraber geldiği Seher adlı arkadaşını kıskandığı için evden gittiğini belirtti.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRIYOR
Ancak gerçek bambaşka çıktı. Abdulhalim Eliş'in Seher ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bu ilişkiyi reddeden Eliş, Seher'e sadece 'aşkım' yazdığını söyledi. 9,5 yıldır bulaşıkçı olduğunu ve restoranda çalıştığını söyleyen Abdulhalim Eliş, sosyal medya üzerinden kadınları dolandırdığını da açıkladı.