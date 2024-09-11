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Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı'nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te izleyenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Abdulhalim Eliş, 26 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Leyla Eliş'i bulmak için soluğu stüdyoda aldı. Eşinin, Seher adında bir kadın arkadaşını kıskandığı için gittiğini söyledi. Ancak canlı yayında Seher'in Abdülhalim Bey'in sevgilisi olduğu gerçeği ortaya çıktı. Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Abdülhalim Bey eşinin rızasıyla sosyal medyadan tanıştığı kadınlardan para aldığını belirterek, "Karım beni parayla satıyordu." dedi. Duydukları karşısında Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 15:05 Güncelleme Tarihi11 Eylül 2024, 16:08
Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor 1

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te çok ilginç bir olay yaşandı. Abdülhalim Eliş, 26 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Leyla Eliş'i bulmak için Müge Anlı stüdyolarında soluğu aldı.

Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor 2

Eşinin, stüdyoya beraber geldiği Seher adlı arkadaşını kıskandığı için evden gittiğini belirtti.

Eşini aramak için geldi jigolo çıktı

Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor 3

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DOLANDIRIYOR

Ancak gerçek bambaşka çıktı. Abdulhalim Eliş'in Seher ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Bu ilişkiyi reddeden Eliş, Seher'e sadece 'aşkım' yazdığını söyledi. 9,5 yıldır bulaşıkçı olduğunu ve restoranda çalıştığını söyleyen Abdulhalim Eliş, sosyal medya üzerinden kadınları dolandırdığını da açıkladı.

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