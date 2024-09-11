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Tahliyeleri gündem olmuştu | Dilan Polat ve Engin Polat tekrar hapse mi girecek? Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza!

20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği davada Dilan Polat ve Engin Polat 2 hafta arayla serbest bırakıldı. Medyatik iki ismin tahliyeleri Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırırken, çift hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 19:53 Güncelleme Tarihi11 Eylül 2024, 20:05
Tahliyeleri gündem olmuştu | Dilan Polat ve Engin Polat tekrar hapse mi girecek? Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza! 1

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.

Tahliyeleri gündem olmuştu | Dilan Polat ve Engin Polat tekrar hapse mi girecek? Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza! 2

2 HAFTA ARAYLA SERBEST BIRAKILDILAR

40 yıla kadar hapisleri istenen ve 10 aydır çift, 2 hafta arayla serbest bırakıldı.

Tahliyeleri gündem olmuştu | Dilan Polat ve Engin Polat tekrar hapse mi girecek? Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza! 3

KOMŞULARIYLA ADLİYELİK OLMUŞLARDI

Aynı zamanda Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan ve Engin Polat hakkında komşularıyla kavga ettikleri nedeniyle de dava açılmıştı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularına saldırdığı anlar kamerada

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