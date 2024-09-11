Tahliyeleri gündem olmuştu | Dilan Polat ve Engin Polat tekrar hapse mi girecek? Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza!

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Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklanmıştı.