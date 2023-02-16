Enkazdan çıkardığı kızla şov yaptı! Küçük kız kendinden geçti! Prim uğruna Azra öldü mü? Görüntüler kan dondurdu! " Sana oksijen verenin..."

Enkazdan çıkardığı kızla şov peşinde koşan adam vatandaşlar tarafından linç ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu. Küçük Azra'yı enkazdan çıkardıktan sonra gözüne flaş tutan kişi hakaret yağmuruna tutuldu. Şok geçiren ve kendinde olmayan Azra'nın bayılmasını umursamadan çekime devam etmesi resmen kan dondurdu. Küçük Azra'nın hayatını kaybettiği iddiaları ise yürekleri yakttı. Peki, Azra öldü mü? Enkazdan çıkan Azra sağlık durumu ne? İşte detaylar...