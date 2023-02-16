Enkazdan çıkardığı kızla şov yaptı! Küçük kız kendinden geçti! Prim uğruna Azra öldü mü? Görüntüler kan dondurdu! " Sana oksijen verenin..."
Enkazdan çıkardığı kızı videoya aldı! Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 2 büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları büyük bir hızla yürütüldü. Yaşanan felaketle birlikte sosyal medyada ortaya çıkan mucize bebekler hayranlıkla takip edilirken son ortaya çıkan görüntülerle sınır aşıldı. Enkazdan çıkardığı küçük kızı kucağına alarak video çeken şahıs duyarsızlığıyla büyük tepki topladı. Azra'nın baygınlık geçirmesi ve içler acısı halini gözüne flaş tutarak videoya alan kişi sosyal medyada linç ediliyor. İşte kan donduran o görüntüler...
16.02.2023 12:16 - Son Güncelleme: 16.02.2023 12:17
Enkazdan çıkardığı kızla şov peşinde koşan adam vatandaşlar tarafından linç ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu. Küçük Azra'yı enkazdan çıkardıktan sonra gözüne flaş tutan kişi hakaret yağmuruna tutuldu. Şok geçiren ve kendinde olmayan Azra'nın bayılmasını umursamadan çekime devam etmesi resmen kan dondurdu. Küçük Azra'nın hayatını kaybettiği iddiaları ise yürekleri yakttı. Peki, Azra öldü mü? Enkazdan çıkan Azra sağlık durumu ne? İşte detaylar...
KÜÇÜK AZRA ÖLDÜ MÜ?
Ekazdan kurtarılan Azra. M.D isimli küçük kızın vücudunda kırıklar olduğu ve hayatını kaybettiği iddia ediliyor.