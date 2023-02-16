Vav TV İzle
Haberler Yaşam Ebrar sitesinin 8 bloğu yıkıldı yüzlerce kişi enkaza gömüldü! Ölü sayısı Elazığ depremini aştı

Ebrar sitesinin 8 bloğu yıkıldı yüzlerce kişi enkaza gömüldü! Ölü sayısı Elazığ depremini aştı

Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından 12 bloğundan 8'i kağıt gibi devrilen Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 250'yi aştı. Kalan 4'ünün de ağır hasarlı olduğu sitenin müteahhidini yakalamak için çalışmalar sürüyor.

DHA
16.02.2023 11:36 - Son Güncelleme: 16.02.2023 11:44
Ebrar sitesinin 8 bloğu yıkıldı yüzlerce kişi enkaza gömüldü! Ölü sayısı Elazığ depremini aştı

Kahramanmaraş'ta depremde 12 bloğundan 8'i yıkılan Ebrar Sitesi'nde ölenlerin sayısı, 250'yi geçti. Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu. Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de depremde yıkıldı, 4'ü ise ağır hasar aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebrar sitesinin 8 bloğu yıkıldı yüzlerce kişi enkaza gömüldü! Ölü sayısı Elazığ depremini aştı

Enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı, 250'yi geçti.

Ebrar sitesinin 8 bloğu yıkıldı yüzlerce kişi enkaza gömüldü! Ölü sayısı Elazığ depremini aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 gün önce düzenlediği basın toplantısında depremin boyutunu anlatırken Ebrar Sitesi'ni örnek gösterdi. Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yapan Bakan Soylu, "Sadece Ebrar Sitesi'nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ'da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır" ifadesini kullandı.

Ebrar sitesinin 8 bloğu yıkıldı yüzlerce kişi enkaza gömüldü! Ölü sayısı Elazığ depremini aştı

'KOMŞUMUZ 4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI'
Ebrar sitesinde yaşayan eşi ve 2 çocuğu ile birlikte ayakta kalan binadan sağ çıkan Fatih Nar, deprem anında yıkılan binaları gördüğünü ve şoka girdiğini anlattı.

Ebrar sitesinin 8 bloğu yıkıldı yüzlerce kişi enkaza gömüldü! Ölü sayısı Elazığ depremini aştı

Yatakta olduğunu belirten Nar, "Deprem başladığında ben yataktaydım şoka girdim. Bina sallanıyor duvarlar yıkılıyordu. Sonra evlatlarımdan birinin sesini duydum baba diye bağırınca kendime geldim. Ve gittiğimde 2 evladım da odanın ortasında oturuyorlardı.

SON DAKİKA