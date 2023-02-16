Ebrar sitesinin 8 bloğu yıkıldı yüzlerce kişi enkaza gömüldü! Ölü sayısı Elazığ depremini aştı
Son dakika haberi | Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından 12 bloğundan 8'i kağıt gibi devrilen Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 250'yi aştı. Kalan 4'ünün de ağır hasarlı olduğu sitenin müteahhidini yakalamak için çalışmalar sürüyor.
16.02.2023 11:36 - Son Güncelleme: 16.02.2023 11:44
Kahramanmaraş'ta depremde 12 bloğundan 8'i yıkılan Ebrar Sitesi'nde ölenlerin sayısı, 250'yi geçti. Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu. Şazibey Mahllesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de depremde yıkıldı, 4'ü ise ağır hasar aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 4 gün önce düzenlediği basın toplantısında depremin boyutunu anlatırken Ebrar Sitesi'ni örnek gösterdi. Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yapan Bakan Soylu, "Sadece Ebrar Sitesi'nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ'da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır" ifadesini kullandı.