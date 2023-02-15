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Malatya Akçadağ'daki kerpiç evler ağır hasar gördü! Bölgeden kare kare yıkım görüntüleri

Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen illerden biri de Malatya idi. Akçadağ ilçesinde kentin sembollerinden olan kerpiç evler ağır hasar gördü. Yaklaşık 200 evin tamamı kullanılamaz hale geldi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

15.02.2023 18:01 - Son Güncelleme: 15.02.2023 18:01
Malatya Akçadağ’daki kerpiç evler ağır hasar gördü! Bölgeden kare kare yıkım görüntüleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın sembolü olan Akçadağ ilçesindeki kerpiç evler de ağır hasar gördü.

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Malatya Akçadağ’daki kerpiç evler ağır hasar gördü! Bölgeden kare kare yıkım görüntüleri

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde ağır hasar alan yerleşim birimlerinden birisi de Elbistan sınırında bulunan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı karlı dağların ortasında kalan Kozluca Mahallesi oldu.

Malatya Akçadağ’daki kerpiç evler ağır hasar gördü! Bölgeden kare kare yıkım görüntüleri

Malatya'nın sembolü olan ve genelde üstü konut, altı ahır olarak kullanılan kerpiç evler de depremde hasara uğradı.

Malatya Akçadağ’daki kerpiç evler ağır hasar gördü! Bölgeden kare kare yıkım görüntüleri

200 EVİN TAMAMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Depremlerde bir kadının hayatını kaybettiği mahallede bulunan yaklaşık 200 evin tamamı kullanılamaz hale geldi.

Malatya Akçadağ’daki kerpiç evler ağır hasar gördü! Bölgeden kare kare yıkım görüntüleri

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının eksi 20 santigrat dereceleri gördüğü mahallede depremzedeler, zor günler geçiriyor.

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