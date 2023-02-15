Malatya Akçadağ'daki kerpiç evler ağır hasar gördü! Bölgeden kare kare yıkım görüntüleri
Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen illerden biri de Malatya idi. Akçadağ ilçesinde kentin sembollerinden olan kerpiç evler ağır hasar gördü. Yaklaşık 200 evin tamamı kullanılamaz hale geldi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
15.02.2023 18:01 - Son Güncelleme: 15.02.2023 18:01
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın sembolü olan Akçadağ ilçesindeki kerpiç evler de ağır hasar gördü.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde ağır hasar alan yerleşim birimlerinden birisi de Elbistan sınırında bulunan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı karlı dağların ortasında kalan Kozluca Mahallesi oldu.
Malatya'nın sembolü olan ve genelde üstü konut, altı ahır olarak kullanılan kerpiç evler de depremde hasara uğradı.