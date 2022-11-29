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Haberler Yaşam En mükemmel çift olacaklar! Herkes o burçları zıt sanıyor ama... 2023 yılında evlenirlerse mutlu olacak burçlar belli oldu!

En mükemmel çift olacaklar! Herkes o burçları zıt sanıyor ama... 2023 yılında evlenirlerse mutlu olacak burçlar belli oldu!

2023 yılı için astroloji haritası hazırlandı. Önümüzdeki yıl evlendikleri taktirde birbirlerini tamamlayacak burçlar belli oldu. İşte 2023 yılında mutlu evlilik sürdürecek burç grupları...

29.11.2022 11:20 - Son Güncelleme: 29.11.2022 11:20
En mükemmel çift olacaklar! Herkes o burçları zıt sanıyor ama... 2023 yılında evlenirlerse mutlu olacak burçlar belli oldu!

2023 yılı için astroloji haritası hazırlandı. Önümüzdeki yıl evlendikleri taktirde birbirlerini tamamlayacak burçlar belli oldu. İşte 2023 yılında mutlu evlilik sürdürecek burç grupları...

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En mükemmel çift olacaklar! Herkes o burçları zıt sanıyor ama... 2023 yılında evlenirlerse mutlu olacak burçlar belli oldu!

Astrologlar yeni yıl için birbirlerini tamamlayacak burç karşılaştırması yaptı. Peki 2023 yılında evlendiklerinde mutlu olacak burçlar hangileri?

En mükemmel çift olacaklar! Herkes o burçları zıt sanıyor ama... 2023 yılında evlenirlerse mutlu olacak burçlar belli oldu!

DİKKAT ÇEKEN EŞLEŞMELER

Aslında birbirlerine zıt gibi görünseler de beraber olduklarında uyum içinde olacak olan burç evliliklerini sizler için bir araya getirdik.

En mükemmel çift olacaklar! Herkes o burçları zıt sanıyor ama... 2023 yılında evlenirlerse mutlu olacak burçlar belli oldu!

2023 YILINDA EVLENDİKLERİNDE MUTLU OLACAK BURÇ GRUPLARI!

KOVA - TERAZİ EŞLEŞMESİ

Denge oluşturmada üzerlerine burç tanınmayan bu iki burç, birbirlerinin tamamlayacaklar. Bazen aynı olmak insana eğlenceli gelir.

En mükemmel çift olacaklar! Herkes o burçları zıt sanıyor ama... 2023 yılında evlenirlerse mutlu olacak burçlar belli oldu!

Bu yüzden Terazi burcu ya da Kova burcu karşısında kendi dengesini hissettirecek birine ihtiyaç duyar. Uzun yorucu bir yılın ardından bu beraberlik ikisine de iyi gelir.

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