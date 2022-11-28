Olmaz demeyin oldu! Ümraniye’de balkona araba düştü

Alınan bilgiye göre, Site Mahallesi Kayacan Sokak'ta ilerleyen Arzu D. idaresindeki 34 ED 369 plakalı otomobil ile Kamuran Sokak'ta seyreden Serdal A'nın kullandığı minibüs, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı.