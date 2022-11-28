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Olmaz demeyin oldu! Ümraniye'de balkona araba düştü

İstanbul Ümraniye'de minibüsle çarpışan otomobil bir evin balkonuna düştü. 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılırken, dairenin balkonunda hasar oluştu. İşte olay yerinden görüntüler...

28.11.2022 16:46 - Son Güncelleme: 28.11.2022 16:46
Olmaz demeyin oldu! Ümraniye’de balkona araba düştü

İstanbul Ümraniye'de minibüsle çarpışan otomobil bir evin balkonuna düştü.

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Olmaz demeyin oldu! Ümraniye’de balkona araba düştü

Alınan bilgiye göre, Site Mahallesi Kayacan Sokak'ta ilerleyen Arzu D. idaresindeki 34 ED 369 plakalı otomobil ile Kamuran Sokak'ta seyreden Serdal A'nın kullandığı minibüs, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı.

Olmaz demeyin oldu! Ümraniye’de balkona araba düştü

OTOMOBİL BALKONA DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıktı. Otomobil, bir binanın bahçe demirini kırarak, yol seviyesinden aşağıda bulunan apartman dairesinin balkonuna düştü.

Olmaz demeyin oldu! Ümraniye’de balkona araba düştü

3 KİŞİ YARALANDI

Ön kısmı balkonda, arka kısmı da kaldırımda olacak şekilde asılı kalan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Olmaz demeyin oldu! Ümraniye’de balkona araba düştü

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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