Olmaz demeyin oldu! Ümraniye'de balkona araba düştü
İstanbul Ümraniye'de minibüsle çarpışan otomobil bir evin balkonuna düştü. 3 kişinin yaralandığı kazada otomobil, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılırken, dairenin balkonunda hasar oluştu. İşte olay yerinden görüntüler...
28.11.2022 16:46 - Son Güncelleme: 28.11.2022 16:46
Alınan bilgiye göre, Site Mahallesi Kayacan Sokak'ta ilerleyen Arzu D. idaresindeki 34 ED 369 plakalı otomobil ile Kamuran Sokak'ta seyreden Serdal A'nın kullandığı minibüs, iki sokağın kesiştiği noktada çarpıştı.