12 yıldır bir kere bile oturmadı sürekli ayakta! Duran Baba efsanesinin altından bakın ne çıktı! Neden oturmuyor diye merak edenler...

Babalardan bazıları hayatlarının geri kalanında ayakta durmayı seçerken, diğerleri ise bir daha asla konuşmamayı seçmişti. Treasuryvala, gezisi esnasında, 'Duran Baba' olarak anılan Baba Raj Natha'yı evinde ziyaret etti. Son 12 yıldır ayakta duran ve hiç oturmayan Baba Raj Nath, yıllar önce nasıl bu kararı aldığını anlattı. "Manevi öğretmenimin bana yaptığı bir şeyden ilham aldım. Benden biraz ekmek pişirmemi istedi ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ekmeği yaktım. Sinirlendi, beni dövdü ve kovdu. Ben de öfkeyle 12 yıl bu yemini ettim." diye açıkladı.