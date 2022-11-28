12 yıldır bir kere bile oturmadı sürekli ayakta! Duran Baba efsanesinin altından bakın ne çıktı! Neden oturmuyor diye merak edenler...
Ayakta durmaya kaç saat dayanabilirsiniz? Hiç oturmadan kaç saat ayakta kalabilirsiniz? Belki 4 saat, belki 5 saat... Ancak o tam 12 yıldır oturmuyor. Evet yanlış duymadınız. Hindistan'da yaşayan Baba Raj Natha, tam 12 yıldır, hiç oturmadan ayakta. Shenaz Treasuryvala, isimli sunucu Baba'nın yanına gitti ve tüm dünyanın merak ettiği o soruyu sordu 'Neden oturmuyorsun?' İşte detaylar...
Hindistan'ın Mumbai şehrinde yaşayan 'Baba' lakaplı adam 12 yıldır bir kez bile oturmadığı öğrenildi. 2007 Travel Channel serisi Culture Shock'un bir bölümünde sunucu Shenaz Treasuryvala, Baba'nın yanına gitti.
Babalardan bazıları hayatlarının geri kalanında ayakta durmayı seçerken, diğerleri ise bir daha asla konuşmamayı seçmişti. Treasuryvala, gezisi esnasında, 'Duran Baba' olarak anılan Baba Raj Natha'yı evinde ziyaret etti. Son 12 yıldır ayakta duran ve hiç oturmayan Baba Raj Nath, yıllar önce nasıl bu kararı aldığını anlattı. "Manevi öğretmenimin bana yaptığı bir şeyden ilham aldım. Benden biraz ekmek pişirmemi istedi ama nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ekmeği yaktım. Sinirlendi, beni dövdü ve kovdu. Ben de öfkeyle 12 yıl bu yemini ettim." diye açıkladı.
CİDDİ BİR ŞİKAYETİ YOK
Treasuryvala, dokuz yıldır oturmayan başka bir Baba ile de tanıştı. İsmi açıklanmayan adam, "Öğretmenim onu memnun etmek için ayakta durmam gerektiğini söyledi. Ben sadece onun talimatlarını uyguluyorum." diye konuştu. Adam sık sık bacaklarını kaldırıp indiriyor ve neredeyse on yıldır sürekli ayakta durmasına rağmen herhangi bir ciddi fiziksel ağrı veya zarar deneyimlememiş. Yine de ''Biraz ağrım olduğunda arkadaşım bana masaj yapıyor" diye ekledi.