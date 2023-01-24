Emlak kralından kardeşlerine 'milyon dolarlık' şok! Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesi şaşkına çevirdi
Emlak kralı Kasım Pırlant'tan kardeşlerine şok! İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesine ortaya çıktı. Vasiyet sonrası emlak kralından milyon dolarlık mirastan pay bekleyen kardeşleri büyük şok yaşadı. İşte detaylar...
Emlak kralı Kasım Pırlant'tan kardeşlerine şok! İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesine ortaya çıktı.
Kasım Pırlant, geçtiğimiz 27 Aralık'ta rahatsızlanınca yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 69 yaşındaki Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Pırlant'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Pırlant, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ABD'nin Şikago kentinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kasım Pırlant, 11 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.
EMLAK KRALI KASIM PIRLANT'IN VASİYETNAMESİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetname ortaya çıktı. Sabah'taki habere göre emlak kralı Kasım Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de ABD Şikago Konsolosluğu'ndan verilmiş nüfus cüzdanı ile 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.