Bursa’daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet’in son hali

Çok güzel şekilde kendisini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor. Onun hayata bağlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



