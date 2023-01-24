Bursa'daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet'in son hali
Türkiye günlerce Bursa'daki çöp evde bulunan Cem Muhammet'i konuşmuştu. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde uygunsuz koşullarda yaşarken bulunduktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi edilen Cem Muhammet A.'yı (9), devlet koruması altında kaldığı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde ziyaret etti, satranç oynadı. İşte Cem Muhammet'in son hali
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasında Çocuk Evinde yasamaya başlayan Cem Muhammet'i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan "Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında.
Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.
Bursa'daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet'in son hali
KİTAP İSTEDİ
Birinci sınıfta eğitim gören Cem Muhammet A.'nın kitap okumayı ve satranç oynamayı sevdiğini anlatan Rektör Özlenen Özkan, "Cem Muhammet'i ziyaret etmekten ve onun iyi olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum.