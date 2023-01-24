Vav TV İzle
Haberler Yaşam Bursa'daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet'in son hali

Bursa'daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet'in son hali

Türkiye günlerce Bursa'daki çöp evde bulunan Cem Muhammet'i konuşmuştu. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde uygunsuz koşullarda yaşarken bulunduktan sonra AÜ Hastanesi'nde tedavi edilen Cem Muhammet A.'yı (9), devlet koruması altında kaldığı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde ziyaret etti, satranç oynadı. İşte Cem Muhammet'in son hali

24.01.2023 13:19 - Son Güncelleme: 24.01.2023 13:35
Bursa’daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet’in son hali

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın korumasında Çocuk Evinde yasamaya başlayan Cem Muhammet'i daha önce de ziyaret eden Rektör Özkan "Cem Muhammet, devletimizin kanatları altında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursa’daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet’in son hali

Eğitime başladı, birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla devletimizin sağladığı imkanlarla yaşamını sürdürüyor. Hastanemize geldiğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile ve devlet şefkati içerisinde yaşamını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bursa'daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet'in son hali

Bursa’daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet’in son hali

KİTAP İSTEDİ
Birinci sınıfta eğitim gören Cem Muhammet A.'nın kitap okumayı ve satranç oynamayı sevdiğini anlatan Rektör Özlenen Özkan, "Cem Muhammet'i ziyaret etmekten ve onun iyi olduğunu görmekten dolayı çok mutluyum.

Bursa’daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet’in son hali

Arkadaşlarıyla ilişkileri çok güzel. Kitap okuyor, çizgi film izliyor, arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Satranç oynuyor. Hatta birlikte satranç oynadık.

Bursa’daki çöp evde bulunmuştu! İşte Cem Muhammet’in son hali

Çok güzel şekilde kendisini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor. Onun hayata bağlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA