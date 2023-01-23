"2036'dan geldim" dedi kehanetlerini bir bir dizdi hem de fotoğraflarla! Kehanetlerini dizip sırra kadem bastı "3.Dünya Savaşı..."

John Titor'un hikayesi ilk olarak Kasım 2000'de çevrimiçi Art Bell forumunda gün ışığına çıktı. Kendisinin gelecekte iç savaş tarafından harap olmuş ve karışmış ABD hükümetinin bir askeri olduğunu belirtti. 2036'dan geldiğini söyleyen Titor görevi için gerekli olduğunu belirttiği bir IBM 5100 bilgisayarını almak için 1975 yılına gönderildiğini iddia ediyordu. Daha sonra 2000 yılına geçti ve bu süre zarfında insanlarla çevrimiçi iletişim kurarak onlara gelecekle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.