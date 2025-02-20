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Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

Emlak Konut, 2025 yılında orta gelirli vatandaşlar için yeni bir konut kampanyası başlatmaya hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurusunun ardından Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Bu kampanya, 25 farklı projeyle çeşitli gelir gruplarına hitap edecek şekilde ev sahibi olma fırsatları sunacak. İşte başvuru hakkında detaylar…

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Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Emlak Konut'un işbirliğiyle düzenlenen bu kampanyada İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projede 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa çıkmış durumda. Peki Emlak Konut başvuru ekranı açıldı mı? İşte peşinatsız ev sahibi olma fırsatı!

Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

EMLAK KONUT E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Emlak Konut'un başlattığı yeni konut kampanyası başvuruları, 19 Şubat Salı günü itibarıyla başlamıştır. Kampanya için son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak belirlenmiştir. Başvurular hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, Emlak Konut'un internet sitesinden, çağrı merkezlerinden veya satış ofislerinden kampanya koşullarını öğrenebilirler.

KAMPANYA DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

EMLAK KONUT KAMPANYASININ DETAYLARI

Emlak Konut, orta gelir grubuna hitap etmek amacıyla yeni bir konut kampanyası başlattı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın "Kazançlı Yatırım Kampanyası" olarak adlandırıldığını duyurdu. Yılmaz, Emlak Konut'un 72 yıllık geçmişiyle gayrimenkul sektöründe önemli bir rol üstlendiğini ve sektöre değer üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

🔴 Bu kampanya kapsamında, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projede, ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunulacağı açıklandı.

🔴 Kampanyanın amacı, farklı gelir gruplarına hitap etmek ve gayrimenkul sektörüne ivme kazandırmak olarak belirlendi. Yılmaz, kampanyanın gayrimenkul sektörüne katkı sağlayacağını ve sektördeki talepleri karşılayacağını ifade etti.

Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

EMLAK KONUT'TAN KAZANÇLI YATIRIM FIRSATI

Emlak Konut, orta gelir grubu için hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nı duyurdu. Bu kampanya kapsamında İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir gibi büyük şehirlerde toplamda 25 projede ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Kampanyanın üç farklı ödeme modeli bulunuyor:

Peşinatsız Azalan Taksit Modeli: Bu modelde ev alıcıları, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitler her geçen ay azalır. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme yapılabilir.

İlk Yıl Taksitsiz Model: Alıcılar, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeden ev sahibi olma fırsatına sahip. Bu sayede toplamda %12 oranında bir kazanç sağlanıyor ve taksit ödemeleri, aylık %1,29 vade farkı ile 60 ay boyunca yapılabiliyor.

Leasing Destekli Finansman Modeli: Bu modelde, peşinat ödemesiz veya belirlenen peşinatla evin tamamı için finansman sağlanabiliyor. Emlak Konut ve Emlak Katılım Bankası iş birliğiyle, ödeme planları esnek bir şekilde düzenlenebilir ve 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor.

Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

ÖDEME KOŞULLARI

Emlak Konut'un "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın finansman modeli hakkında açıklamalarda bulunan Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyada sunulan ödeme seçeneklerinin oldukça cazip olduğunu belirtti. İlk iki ödeme modelinde, Emlak Konut'un borçlandırması ile sürecin yürütüleceğini, bu nedenle vade farklarının düşük tutulabildiğini ifade etti. Üçüncü modelde ise, Emlak Katılım Bankası ile işbirliğiyle leasing yöntemiyle borçlandırma yapıldığını ve bu modelde uygulanan oranların piyasa koşullarının çok altında olduğunu vurguladı.

Yılmaz, ayrıca sosyal konut projelerinin TOKİ tarafından sürdürüldüğünü hatırlatarak, Emlak Konut projelerinde vatandaşların ödeme koşullarını kendilerinin belirleyebileceğini belirtti. Kişisel bütçeye uygun taksit seçenekleriyle, 1+1'den 5+1'e kadar farklı daire seçeneklerinden yararlanılabileceğini söyledi.

Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Emlak Konut, kampanya kapsamında sunacağı projelerin detaylarını açıkladı. Başvuruların bugün başladığını duyuran Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz, İstanbul'daki Arnavutköy projesinin en düşük fiyatlı daireleri sunduğunu belirtti. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda farklı projelerde konutlar mevcut. Bu projelerden bazıları bu yıl teslim edilirken, bazıları ise 3 yıl içinde teslim edilecek. Yılmaz, 4-5 ay içinde teslim edilecek projeler olduğunu da vurguladı.

Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

↪ Faiz indirimlerinin kampanyaya katkı sağlayacağını ifade eden Yılmaz, mevcut ekonomik koşullara uygun olarak hazırlanmış bir kampanya sunduklarını, ilerleyen zamanlarda ise yeni gelişmelere paralel olarak farklı kampanyaların da sunulacağını açıkladı.

Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

↪ Ayrıca, ödemelerin gecikmesi durumunda Emlak Konut ve Emlak Katılım Bankası'nın sistemine bağlı olarak cezai şartların uygulanacağını belirten Yılmaz, sözleşmedeki gecikmelerin takip edilmesi gerektiğini de hatırlattı. Bununla birlikte, aynı aileden birden fazla başvuru yapabileceklerini ve herhangi bir kısıtlama bulunmadığını ifade etti.

Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

Emlak Konut, gelecekte daha fazla proje geliştireceğini ve Türkiye genelindeki konut ihtiyacına cevap vermeye devam edeceğini vurguladı.

Emlak Konut e-Devlet başvuru ekranı! Emlak Konut İstanbul, İzmir ve Antalya başvuru nasıl yapılır?

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)