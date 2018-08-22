Elazığdan Avrupaya 9 bin tonluk ihracat

Firma olarak modern yöntemlerle alabalık ürettiklerini anlatan Soyutürk, "Geçen yıl ürettiğimiz 9 bin ton alabalığı başta Hollanda, Almanya, İngiltere ve Polonya olmak üzere Avrupa ülkelerine, 400 ton somonu da Japonya'ya ihraç ettik." dedi.