Elazığdan Avrupaya 9 bin tonluk ihracat

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 19:40:49 Güncelleme: 19:42:46
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Elazığ'da Keban ve Karakaya baraj göllerinde üretilen 9 bin ton alabalık Avrupa'ya, 400 ton somon ise Japonya'ya satıldı.
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Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada yer alan ilçede, geçen yıl 17 bin 500 ton alabalık, 400 ton somon yetiştirildi.
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Gümüşdoğa Su Ürünleri firmasının Elazığ tesislerinden sorumlu su ürünleri mühendisi Murat Soyutürk, bilgisayar kontrollü otomatik yemleme sistemleriyle üretim yaptıklarını belirtti.
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Firma olarak modern yöntemlerle alabalık ürettiklerini anlatan Soyutürk, "Geçen yıl ürettiğimiz 9 bin ton alabalığı başta Hollanda, Almanya, İngiltere ve Polonya olmak üzere Avrupa ülkelerine, 400 ton somonu da Japonya'ya ihraç ettik." dedi.
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Soyutürk, oksijen yönünden zengin sularda üretilen alabalıkların kalitesinin de yüksek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: