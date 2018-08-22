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Elazığ'dan Avrupaya 9 bin tonluk ihracat

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 19:40:49 Güncelleme: 19:42:46
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Elazığdan Avrupaya 9 bin tonluk ihracat

Elazığ'da Keban ve Karakaya baraj göllerinde üretilen 9 bin ton alabalık Avrupa'ya, 400 ton somon ise Japonya'ya satıldı.

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Elazığdan Avrupaya 9 bin tonluk ihracat

Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada yer alan ilçede, geçen yıl 17 bin 500 ton alabalık, 400 ton somon yetiştirildi.

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Elazığdan Avrupaya 9 bin tonluk ihracat

Gümüşdoğa Su Ürünleri firmasının Elazığ tesislerinden sorumlu su ürünleri mühendisi Murat Soyutürk, bilgisayar kontrollü otomatik yemleme sistemleriyle üretim yaptıklarını belirtti.

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Elazığdan Avrupaya 9 bin tonluk ihracat

Firma olarak modern yöntemlerle alabalık ürettiklerini anlatan Soyutürk, "Geçen yıl ürettiğimiz 9 bin ton alabalığı başta Hollanda, Almanya, İngiltere ve Polonya olmak üzere Avrupa ülkelerine, 400 ton somonu da Japonya'ya ihraç ettik." dedi.

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Elazığdan Avrupaya 9 bin tonluk ihracat

Soyutürk, oksijen yönünden zengin sularda üretilen alabalıkların kalitesinin de yüksek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

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