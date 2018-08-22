Çankırıda 5 bin yıllık mağaraya ziyaretçi akını

Belediyede görevli heykeltıraş Sefer Oruç, Tuz Mağarası'nda restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Vatandaşın mağarayı görme isteğinden dolayı geçici süreyle mağarayı ziyaret açtık. Vatandaşlarımızın ilgisini geri çevirmek istemedik" dedi. Oruç, mağara içinde sanatsal eserlerin de yer aldığını belirterek, "Mağara içinde heykellerin yanı sıra çeşitli hayvan fosilleri de bulunuyor. Bunlar vatandaşların daha çok ilgisini çekiyor" diye konuştu.