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Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısını önlemenin yolları!

"Bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı" diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini anlattı, alınabilecek 8 etkili önlemi sıraladı

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 18:06:20 Güncelleme: 16:40:55
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Baş ağrısı naıl geçer? Baş ağrısını önlemenin yolları!

Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, "Baş ağrısı en sık görülen ağrı şekillerinden biri. Özellikle de bugünlerde hava sıcaklığındaki artışa bağlı olarak baş ağrısı şikayetiyle gelen hastalarımızın sayısı oldukça arttı" diyor.

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Baş ağrısı naıl geçer? Baş ağrısını önlemenin yolları!

Dr. Elvan Cevizci Akkılıç hava sıcaklığındaki artışın birçok yönden baş ağrılarını artırabildiğini belirtirken, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının 5 nedenini anlattı, alınabilecek 8 etkili önlemi sıraladı.

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Baş ağrısı naıl geçer? Baş ağrısını önlemenin yolları!

Sıcak hava
Hava sıcaklığındaki artış birçok yönden baş ağrılarını artırabiliyor. Sıcak havalarda 'vazodilatasyon' denilen damar genişlemesi oluyor ve bu da ağrıya neden oluyor. Yine sıcaklık artışı tansiyon yükselmelerine neden olabilirken, buna bağlı olarak özellikle ense bölgesinde şiddetli ağrılar hissedilebiliyor.

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Baş ağrısı naıl geçer? Baş ağrısını önlemenin yolları!

Yeterince su içmemek

Eğer yeterli sıvı tüketmiyorsak terleme ile vücudumuz sıvı kaybettiğinden, sıvı eksikliğine bağlı baş ağrısı meydana gelebiliyor.

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Baş ağrısı naıl geçer? Baş ağrısını önlemenin yolları!

Bilinçsiz klima kullanımı

Sıcaklık artışı neredeyse her girdiğimiz alanda bizi klima kullanımına yönlendiriyor. Ancak dikkat! Klimaya doğrudan maruz kalmak, özellikle kaslarda kasılmaya neden olup baş ve boyun ağrılarına neden olabiliyor.

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