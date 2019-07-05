Ecrin bebek olayında şok gelişme! Babaanne Hacer Kurnaz anlattı: Anne ve üvey baba Deniz...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 1.5 yaşındaki Ecrin bebekle ilgili şok gelişme yaşandı! Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 59 gün önce kaybolan Ecrin Kurnaz'ın babaannesi Hacer Kurnaz konuştu. Türkiye, Ecrin bebeğin otopsi sonucunu merakla beklerken yaşanan gelişme akılları karıştırdı. Babaanne Hacer Kurnaz, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek kemik parçalarının DNA sonucu beklerken, Ecrin bebeğin annesi Sevcan ile üvey babası Deniz bakın ne yaptı...
Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Atv ekranlarının başarılı sunucusu Müge Anlı'nın, 7 Mayıs tarihinde evinin önünden kaybolan Ecrin bebekle ilgili çarpıcı detayları ortaya çıkarmasının ardından tüm Türkiye'nin gözü kulağı, bölgede bulunan kemik parçalarından gelecek olan otopsi sonucundaydı. Yaşanan son dakika Ecrin bebek gelişmesi akılları karıştırdı. İşte Ecrin bebeğin annesi Sevcan ve üvey babası Deniz hakkında yaşanan şok gelişme!
ECRİN BEBEKLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ - VİDEO İÇİN TIKLAYIN
Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünden kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile taranırken, güvenlik güçleri de mahalledeki evleri tek tek kontrol etti. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri kullanıldı.
Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olma ihtimaline karşı su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı.
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'ta, Alancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda denetim yaparken, Ecrin'in kaybolduğu eve 6 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bir tek ayakkabı ile kıyafet buldu.
Orman muhafaza memurlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti.