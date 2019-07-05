9 Temmuz 2019 BİM Aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta temizlik ve gıda ürünleri dikkat çekiyor
9 Temmuz 2019 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Temizlik ve gıda ürünlerinin dikkat çektiği katalogda birçok çeşit ürün yer alıyor. Toplam 43 ürüne yer verilen aktüel ürünler kataloğunda neler olduğu BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 9 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
05.07.2019 15:00
- Son Güncelleme:
DİĞER GALERİLER