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Ece Gürel’in babası Müge Anlı’ya konuştu! Hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı!
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Ece Gürel'in babası Müge Anlı'ya konuştu! Hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı!

Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 12:36

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Belgrad Ormanı'na 2 Mart'ta giden Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra bulunduktan sonra hastanede hayatını kaybetti. Vefat sonrası Ece Gürel'in acılı babası Müge Anlı canlı yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada Ece Gürel'in ''Cadılık eğitimi'' aldığı iddialarına karşı baba Muharrem Koçoğlu ''Kızım cadılık okuluna gitmedi. Benim kızım o gün oruçluydu. Oruçlu insanın cadılık ayininde ne işi var? Kızımın ölümünü şüpheli buluyorum'' cümleleriyle yaşadığı acıyı hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı.

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