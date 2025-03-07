Kılık değiştirip ablasının evine yedek anahtarla girdi! 1 milyonluk hırsızlık böyle çözüldü

TANINMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRDİ

Evde inceleme yapan ekipler, 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 50 ayrı noktadaki kamera görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Handan D.'nin kardeşi Behiye Ebru İ. olduğunu tespit etti. Tanınmamak için çarşaf giyerek ablasının evine geldiği belirlenen şüpheli, evinde yakalanıp, gözaltına alındı.