Kılık değiştirip ablasının evine yedek anahtarla girdi! 1 milyonluk hırsızlık böyle çözüldü
Bursa'da kılık değiştirerek ablasının evine giden Behiye Ebru İ. isimli kadın ayakkabılıktaki yedek anahtarı kullanarak içeri girip 1 milyon TL'lik ziynet eşyası çaldı. 50 farklı kamera kaydı incelenerek kimliği tespit edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinde suçunu itiraf etti.
takvim.com.tr
Bursa'da kılık değiştirerek ablasının evine giden bir kadın 1 milyonluk hırsızlık yaptı.
Olay, 28 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yeni Mahalle'de sitede yaşayan Handan D. (55), alışverişe gitmek için ayrıldığı evine dönünce, yatak odasında sakladığı ziynet eşyalarının yerinde olmadığını görüp polise haber verdi.
TANINMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRDİ
Evde inceleme yapan ekipler, 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. 50 ayrı noktadaki kamera görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Handan D.'nin kardeşi Behiye Ebru İ. olduğunu tespit etti. Tanınmamak için çarşaf giyerek ablasının evine geldiği belirlenen şüpheli, evinde yakalanıp, gözaltına alındı.
ÜZERİNİ DEĞİŞTİRDİ SORA EVE GİRDİ
Olay günü, ablasının evine 500 metre mesafedeki evinden çıkan şüphelinin, özel halk otobüsüne binip, 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi durağında indiği, hastanenin içindeki mescitte yanında getirdiği çarşafı giyip dışarı çıktığı, ardından yine özel halk otobüsüne binip, ablası Handan D.'nin evine gittiği öğrenildi.
Ayakkabılıkta duran yedek anahtarla eve giren ve ablasının yatak odasında sakladığı 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alan şüphelinin, anahtarı aldığı yere koyduktan sonra siteden çıkıp, otobüsle gittiği İnegöl Devlet Hastanesi'nde üzerini değiştirip yine otobüsle evine döndüğü tespit edildi.