Çağla Tuğaltay'ın katili kim? İlker Tuğaltay yıllar sonra konuştu! Görgü tanığından itiraf: Kanlar içerisinde gördüm
İstanbul Fulya'daki evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayeti 25 yıl sonra yeniden gündem oldu. Tuğaltay'ın cansız bedeni ağabeyinin odasında boğazı kesilmiş şekilde bulunmuştu. Evde yapılan incelemelerde cinsel istismara dair bir iz bulunmazken, yabancı bir parmak izine de rastlanılmamıştı. Adli Tıp uzmanı katilin solak olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Çağla'nın ağabeyi İlker Tuğaltay'ın da solak olduğu iddia edilmişti. İlker Tuğaltay yıllar sonra A Haber'e konuştu. Çelişkili ifadeleri ve akıllardaki tüm sorular Tuğaltay'a yöneltildi. Görgü tanıdığından gelen itiraf ise herkesin kanını dondurdu. İşte yıllardır çözülemeyen cinayetin detayları...
takvim.com.tr
15 yaşındaki
Çağla Tuğaltay cinayeti yeniden gündem oldu. Olay, 5 Haziran 2000 tarihinde İstanbul Fulya'da bulunan Narçiçeği Sokak Çiğdem Apartmanı'nda gerçekleşti.
Saat 16.40 sıralarında okuldan eve dönen lise öğrencisi
Çağla Tuğaltay, katil ya da katiller tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Babasının iş yerinde olduğunu, ağabeyinin Ordu'da, annesinin ise doktorda olduğu iddia ettiği saatlerde eve dönen Çağla, okul kıyafetini çıkartmaya bile fırsat bulamadan cinayete kurban gitti.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, mutfakta 3 parmak izi bulundu. Cinayet masası dedektiflerine göre cinayet şu şekilde gerçekleşti:
"Çağla, kapıyı açar açmaz kendisini takip eden katil ya da katiller bıçak tehdidiyle zorla içeri girdi. Çağla, korkuyla önce mutfağa daha sonra da ağabeyinin odasına kaçtı. Saldırgan küçük kıza tecavüz etmeye çalıştı. Saldırgan Çağla direnince boğazını keserek öldürdü. Zanlı daha sonra mutfakta ellerini yıkarken, bıçakların bulunduğu tahtaya parmak izlerini bıraktı."
İÇ ÇAMAŞIRLARINI ÇIKARTTI
Katil küçük kızın iç çamaşırı çıkarmıştı ancak tecavüz bulgusuna rastlanmamıştı. Cinayet sonrası apartmanda oturanlar ve aile fertlerinin ifadeleri alındı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından evde ve apartmanda bulunan kan lekeleri ile tüm bulgular toplandı. Bıçaklı saldırılarda maktullerin elleriyle kendilerini savunma olasılığı yüksek olduğu için Çağla'nın tırnaklarının arasına katile ait DNA bulaşma ihtimali üzerine tırnaklar kesilerek kriminale gönderildi. İlk incelemelerde herhangi bir bulguya ulaşılamadı. 13 yıl sonra elde edilen tüm bulgular bu kez de Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemede soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmeler yaşandı. Apartman koridorunda bulunan lekenin kan lekesi ve bir erkek DNA'sı olduğu saptandı. Ayrıca Çağla'nın tırnak arasında da bir erkek DNA'sı bulundu. Bu, soruşturmayı sürdüren birimler için çok önemliydi. Artık elde parmak izi dışında, iki farklı erkeğe ait DNA vardı. Çağla'nın babası Nedim Tuğaltay ve evin anahtarı bulunan alt komşu Yasin Ç.'nin DNA'sına bakıldı.
DNA'lar uyuşmadı. 21 yıl sonra ilginç bir gelişme yaşandı. İlk kez mahalleden bir ihbar geldi. Volkan Ö., CİMER'e ihbarda bulunarak o mahallede oturduğunu o dönem 17 yaşında olduğunu belirtip
"Üst yoldan üstü başı sanki bir kavgadan çıkmış halde biri bana bıçak uzatarak 'Al bunu oraya at' dedi. Ben de 'niye atayım' dedim. Bıçağı uzatan kişi 'ben Y.K'yım' dedi. Sonra araya İlkay girdi 'bırak gitsin çocuk' dedi. Ben de gittim. Bir gün sonra akrabalarıma gittiğim Balıkesir'de Çağla'nın öldürüldüğünü haberlerde izledim. Y.K.'nın DNA'sına bakılsın" dedi.