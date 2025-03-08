İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Yayında Çağla'nın yakın arkadaşı Sara'nın ifadesi de ekrana getirildi.Sara'nın ifadesinde şu bölüm dikkat çekti:

O gün peşimize hiç kimse takılmadı. Çağla'nın erkek arkadaşı vardı. Adı Hüseyin'di. Hüseyin, ağabeyinin arkadaşıydı. Çağla, söylenen gibi ürkek biri değildi.

Cinayeti duyan tek kişi olan, Çağla ile aynı yaşlardaki alt komşu Gökçe Kaya'nın ifadesinde ise şu detaylar göze çarptı:

Anahtarla Çağla'nın kapıyı açtığını duydum. Kapıyı açtıktan sonra aaa aaa şeklinde şaşırma ve şaşkınlık ifade eder şekilde Çağla'nın sesini duydum. Ben ders çalışmaya devam ettim. Ağabeyi İlker'in eve geldiğini düşündüm. Akşam saatlerinde komşumuz Nilgün Ç'nin çığlıklarını duydum. Ben daha ne olduğunu anlamadan bina sakinleri merdivenlere doluştular.