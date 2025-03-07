takvim-logo

Ece Gürel'in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı'ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

Türkiye'nin günlerdir gündeminden düşmeyen Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek Belgrad Ormanı'na gitmek üzere çıktı. Genç kadına o günden sonra uzun bir süre ulaşılamadı. Gürel, 4 gün sonra neredeyse donmak üzereyken bulundu. Hastaneye kaldırılan Gürel burada yaşam savaşını kaybetti. 4 günlük kaybının ardındaki gizem ise merak konusu oldu. 36 yaşındaki kadını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran ailesi oldukça ilginç şeyler anlattı. Spiritüel konulara ilgili olduğu öğrenilen genç kadının astrolomi dersi aldığı hocaları da konuya ilişkin konuştu. Peki, olayın perde arkasında ne var?

author-1
takvim.com.tr
Ece Gürel’in başına ne geldi?

2 Mart Pazar günü öğle saatlerinde evinden "Biraz hava alacağım." diyerek çıkan 36 yaşındaki Peyzaj Mimarı Ece Gürel, evine geri dönmedi. Ece Gürel'in kaybı için ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. 36 yaşındaki genç kadın kaybolduğu gün niyetli olduğu öğrenildi.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

Eşinin açıklamalarına göre, sahur yaparken ikilinin aralarında gerilim yaşanmıştı. İşinden yeni ayrılan Gürel'in bu kararı evliliğinde soruna neden olmuştu. Gürel'in işten ayrılma nedeninin mobbing olduğu iddia ediliyordu. O gün dışarı çıkmasının ve hava almamak istemesinin temel nedeni de buydu.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

Müge Anlı'ya katılan Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, aralarında bir kırgınlık olduğunu doğruladı. Hatta eşine küs olduğunu da yayında açıkladı. Gürel'in günler sonra bunu açıklaması kuşkulara neden oldu.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

Oturduğu Gültepe'den Belgrad Ormanı'na gitmek için bindiği otobüste görülen genç kadın otobüsten saat 12.56'da indiği tespit edildi. Eşinin aktardığına göre, okuduğu üniversitenin de yakınlarda olmasından dolayı Ece Gürel'in amacı nostaljik bir yürüyüş yapmaktı. Yayın sırasında Müge Anlı, Ece Gürel'in İngiltere'deki bir arkadaşıyla Instagram hesabı üzerinden yaptığı son mesajlaşmayı okudu.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

O SÖZ KIZILDERELİLERE AİT

Ece'nin arkadaşına son attığı mesajda 'Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı.' dediği ortaya çıktı. Bu sözlerin Kızılderelilere ait olduğu ortaya çıktı. Kızıldereliler fazla yürüdüğünde oturup bir ağaç altında beklermiş nedeni sorulduğunda ise 'Bedenimiz hızlandı ruhumuz geride kaldı. Ruhlarımızı bekliyoruz' yanıtını verirlermiş.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astroloji dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün arkasında ne var?

ENERJİ KONUSUNA MERAKLIYDI

Ece'nin arkadaşları ve akrabaları genç kadının intihar edecek birisi olmadığını belirterek, onun meditasyon yaptığını tarot falı baktığını ve enerji konusuna merakı olduğunu anlattılar. Ece'nin Belgrad Ormanı'nı tercih etmesinin sebeplerinden birisinin de meditasyon ve rahatlama için olduğu düşünüyor. Ece'nin eşi genç kadının bir miktar maddi karşılığı ya da hediye karşılığı alarak bu hobileri iş olarak da yaptığını söyledi. Güler, hatta 14 Şubat'ta eşinin kendisinden hediye yerine bu konularla ilgili eğitim almasını istediğini dile getirdi. Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, kızının kötü ve negatif düşünmekten hoşlanmadığını çevredeki birisi olumsuz düşünürse onu uyardığını dile getirdi. Gürel'in yıllar önce katıldığı bir yarışma programında kullandığı sözler de tekrar gündem oldu. Ortaya çıkan video ile genç kadının bu konulara ilgisinin çok önceden başladığı açığa çıktı.

İşte Ece Gürel'in yıllar önce katıldığı yarışma programı

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

AYNI NOKTADA BAŞKA KARE

Doğayı seven ve fotoğraf çekmekten hoşlanan Ece'nin sosyal medyadaki paylaşımlara bakıldığında bu lokasyona birçok kez geldiği sonucunu da ulaşılıyor. Gürel'in ailesi de bu noktaya dikkat çektiler. Aile, kızlarının Belgrad'a sık sık gittiğini ve bölgeye hakim olduğunu dile getirdiler. Gürel'in ormanda bulunan montu, çantası ve cep telefonun yağmurdan ıslanmamış olması ve temiz olması da oldukça ilginçti. Montun katlanmış şekilde bulunduğunu söyleyen Anlı'ya ailenin ilk tepkisi "Ece dağınıktır. Montunu katlayıp koymaz" oldu.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

Gürel'in hesabındaki detaylar da oldukça dikkat çekici.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

İKİ FARKLI HESABI VAR

İki farklı hesabı olan Gürel'in kendi ismi ve soy ismi ile olan hesabını kişisel amaçla kullandığı Tarotöncesi adlı hesabını ise ticari amaçlı kullandığı tespit edildi. Profilinde Astrolom Hande Özen ve Funda Alan'dan eğitim aldığını yazan Gürel'in hesabına sabitlediği gönderiler de oldukça ilginç.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

TAROT BAKTIRAN KİŞİ KONUŞTU

Öne çıkanlar başlıklı bölümde soruları yanıtlayan Gürel'in bilgilendirme başlıklı bölümde ise tarot ve kurşun dökme ile ilgili açıklamalarda bulunduğu görüldü. Gürel'e tarot falı baktıran bir kişi de konuştu. O kişi, "Ece Gürel'e tarot falı baktırdım. Acaba ormana danışmanlık vermeye mi gitti? Başına birileri bir şey getirmiş olabilir." dedi. Bu sorular kafaları karıştırırken Gürel'in hesabında paylaştığı bir hikaye de oldukça önemliydi.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astroloji dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün arkasında ne var?

ELEŞTİRİLERE VERDİĞİ YANIT DİKKAT ÇEKTİ

Dedikleri çıkmadığı için kendisini eleştiren bir kişiye yanıt veren Gürel'in "Dün sorusunu yanıtladiığım kişiler gerçeklemedi yazıyor bir günde mucize mi bekliyorsunuz hayatınızda her şeyin bir vakti saati var bilinçaltı da değişir sizde değişirsiniz koşullarınız değişir o yüzden Tarot bir yıllık süreci verir genelde ve ayda bir kez baktırabilirsiniz Tarotu. Ben daha önce tarota sor da yanıtladıklarım için açtım o butonu bir günde mucizeler gerçekleştirebilen varsa bana da söyleyin bazı şeyleri akıl süzgecinden geçirin. Sevgiler" şeklinde ifadeler yazdığı görüldü. Bu durum acaba "Tarot baktığı bir kişi ile mi karşılaştı? Dedikleri çıkmadığı için o kişi zarar mı verdi?" sorusunu akıllara getirdi.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

Gürel'in hesabında kendisine gelen olumlu yorumları da paylaştığı görüldü.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

Gürel'in aynı zamanda Tarotöncesi adlı bir YouTube Kanalı olduğu fark edildi.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

Astrolom Hale Özen ve Funda Alan'dan eğitim aldığı öğrenilen Ece'nin hocaları genç kızın vefatının ardından peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

HEM MERAKLI HEM DE İNANÇLIYDI

Ece'nin kendisinden eğitim aldığını doğrulayan Hande Özen paylaşımında "Tarot bakmak, kurşun dökmek, meditasyon yapmak üfürükçülük, cinci hocalık değildir. Artık böyle saçma sapan çıkarımlar yapmaktan veya yapanlara inanmaktan vazgeçin. Ece hem meraklı hem de inançlı bir insandı. Bunlar sadece ilgi alanlarıydı. Süreçle hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. İçindeki kötülüğü bu süreçte açık arayıp karalayarak gösteren herkesten uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca ben ve @fundaalan Ece'nin tarot, kurşun, Şaman eğitmeni değiliz. Bizim Astrolomi öğrencimizdi. 2 seneye yakın zamandır Ece'nin bu alanlara ilgisi olmasına rağmen asla doğa üstü veya gerçek dışı bir konu ile ilgilendiğini duymadım ve görmedim" dedi.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astroloji dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün arkasında ne var?

"SINIFTA OLAN SINIFTA KALIR"

Funda Alan ise konuya ilişkin "Buradan tüm öğrencilerimize de gururla teşekkür etmek istiyorum. Ders kurallarımızın en önemlisi olan 'sınıfta olan sınıfta kalır' kuralını asla yıkmadılar, Ece' nin kişilik haklarına gelebilecek en küçük bir zedelemeye mahal vermediler. Özeli ile ilgili tek bir kelimeyi paylaşmadılar. ASTROLOMİ öğrencisi olmanın farkını gösterdiler. Bunun yanında tanımadan her türlü komplo teorileri üretip işin içine bizi çekmeye çalışanlar. Alacakları malzeme ile asıl prim kasmaya çalışanları gördük." şeklinde bir açıklama yaptı.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

"BİLDİKLERİMİ ANLATACAĞIM"

Astrolog Hale Özen bir Youtube yayında "Ece'yi tanıyor musunuz? Düşmanı var mıydı? Başına bir şey gelmiş olabilir mi? şeklindeki soruya da şu şekilde yanıt verdi:

Ece Gürel'i tanıyorum. Öğrencimdi. Bugün yakınımdaki bir polis merkezine gidip bildiklerimi anlatacağım. Şüphelendiğim kimse yok. Zarar vermek isteyen bir kişi olduğunu düşünmüyorum

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

ASTROLOMİ NEDİR?

Hande Özen'in sosyal medyada çektiği bir veideoda Astrolomi'nin ne olduğunu "Astroloji bilim değildir. Felsefe kullanan bir sistemdir. Ölçümlenemediği için bilim değildir. Bir takvim metodolojisidir. Geçmişte astroloji ve astrolomi birlikte gidiyordu. Astrolomi'de retro hareket yoktur. Sadece miladi takvime göre belirli periyotlarda, iki gün kadar S (es) adını verdiğimiz yavaşlama hareketini gerçekleştirirler. İkincil olarak burç diye bir şey yoktur. Takım yıldızlar vardır. En çok öne çıkan diğer konu ise, aslında ana burç dediğimiz şey de gerçek değildir. " şeklindeki sözlerle açıkladığı görüldü.

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?

Funda Alan

Ece Gürel’in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı’ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?