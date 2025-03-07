ENERJİ KONUSUNA MERAKLIYDI

Ece'nin arkadaşları ve akrabaları genç kadının intihar edecek birisi olmadığını belirterek, onun meditasyon yaptığını tarot falı baktığını ve enerji konusuna merakı olduğunu anlattılar. Ece'nin Belgrad Ormanı'nı tercih etmesinin sebeplerinden birisinin de meditasyon ve rahatlama için olduğu düşünüyor. Ece'nin eşi genç kadının bir miktar maddi karşılığı ya da hediye karşılığı alarak bu hobileri iş olarak da yaptığını söyledi. Güler, hatta 14 Şubat'ta eşinin kendisinden hediye yerine bu konularla ilgili eğitim almasını istediğini dile getirdi. Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, kızının kötü ve negatif düşünmekten hoşlanmadığını çevredeki birisi olumsuz düşünürse onu uyardığını dile getirdi. Gürel'in yıllar önce katıldığı bir yarışma programında kullandığı sözler de tekrar gündem oldu. Ortaya çıkan video ile genç kadının bu konulara ilgisinin çok önceden başladığı açığa çıktı.