Ece Gürel'in başına ne geldi? Astrolomi dersi aldığı hocaları konuştu! Belgrad Ormanı'ndaki sır dolu 4 günün perde arkasında ne var?
Türkiye'nin günlerdir gündeminden düşmeyen Ece Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden 'Biraz hava alacağım' diyerek Belgrad Ormanı'na gitmek üzere çıktı. Genç kadına o günden sonra uzun bir süre ulaşılamadı. Gürel, 4 gün sonra neredeyse donmak üzereyken bulundu. Hastaneye kaldırılan Gürel burada yaşam savaşını kaybetti. 4 günlük kaybının ardındaki gizem ise merak konusu oldu. 36 yaşındaki kadını bulmak için Müge Anlı'ya başvuran ailesi oldukça ilginç şeyler anlattı. Spiritüel konulara ilgili olduğu öğrenilen genç kadının astrolomi dersi aldığı hocaları da konuya ilişkin konuştu. Peki, olayın perde arkasında ne var?