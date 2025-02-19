E-DEVLET ÜZERİNDEN İKAMETGAH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden adres değişikliği yapmak isteyenler, aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilirler:

📍 https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresine gidin.

📍 e-Devlet Şifresi ile sisteme giriş yapın.

📍 "Bu hizmeti kullanarak, yerleşim yeri adresi ve/veya diğer adres bildiriminde bulunabilirsiniz." adımını takip edin.

Uyarı: Bu hizmetten, geçerli e-imza, mobil imza, SMS ile doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak yararlanabilirsiniz. Bildirilen adreste kayıtlı kişi bulunması halinde veya yurt dışı adres bildirimi için bu hizmetten yararlanılamaz.

📍 "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım." ya da "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım." seçeneğini seçin.