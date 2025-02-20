Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist İstanbul’da yakalandı! Hedefinde nereler vardı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı bir terörist yakalandı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şubesi, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Asya koluna mensup olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu terörist Abdulmalik A.'nın, sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderileceğine dair bilgi aldı.

KODLU YAZIŞMALAR ÇÖZÜLDÜ Ekipler söz konusu bilginin ardından örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilerinin anlık mesajlaşma ve elektronik posta ağına ulaştı. Böylelikle kodlu yazışmaları ve şifreli diyalogları deşifre eden polis ekipleri, Abdulmalik A.'yı anbean izledi.

TEM ve istihbarat ekiplerince izlenen Abdulmalik A.'nın, kısa bir süre önce 'yasal' yoldan ülkeye giriş yaptı. İstanbul'a gelen Abdulmalik A.'nın 'terör faaliyetleriyle ilgili suç kaydının bulunmadığı' ve o nedenle bir Avrupa ülkesinden Türkiye'ye giriş yapabildiği öğrenildi.