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Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı! Hedefinde nereler vardı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı bir terörist yakalandı. Yahudi okullarına ve sinagoglara yönelik eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Abdulmalik A. isimli terörist tutuklandı.

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Giriş Tarihi :20 Şubat 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :20 Şubat 2025 , 12:22
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist İstanbul’da yakalandı! Hedefinde nereler vardı

İstanbul'da eylem hazırlığında olduğu tespit edilen DEAŞ'lı bir terörist yakalandı.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist İstanbul’da yakalandı! Hedefinde nereler vardı

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şubesi, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın Asya koluna mensup olduğu değerlendirilen Özbekistan uyruklu terörist Abdulmalik A.'nın, sansasyonel eylem için Türkiye'ye gönderileceğine dair bilgi aldı.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist İstanbul’da yakalandı! Hedefinde nereler vardı

KODLU YAZIŞMALAR ÇÖZÜLDÜ

Ekipler söz konusu bilginin ardından örgütle irtibatlı oldukları tespit edilen şüphelilerinin anlık mesajlaşma ve elektronik posta ağına ulaştı. Böylelikle kodlu yazışmaları ve şifreli diyalogları deşifre eden polis ekipleri, Abdulmalik A.'yı anbean izledi.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist İstanbul’da yakalandı! Hedefinde nereler vardı

TEM ve istihbarat ekiplerince izlenen Abdulmalik A.'nın, kısa bir süre önce 'yasal' yoldan ülkeye giriş yaptı. İstanbul'a gelen Abdulmalik A.'nın 'terör faaliyetleriyle ilgili suç kaydının bulunmadığı' ve o nedenle bir Avrupa ülkesinden Türkiye'ye giriş yapabildiği öğrenildi.

Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist İstanbul’da yakalandı! Hedefinde nereler vardı

NERELERE SALDIRACAKTI?

Örgütün önemli bir ismi tarafından saldırı talimatı verilerek Türkiye'ye gönderilen Abdulmalik A.'nın Türkiye'de ve yurt dışındaki bazı sinagog ile Yahudi okullarına terör saldırısı hazırlığında olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.