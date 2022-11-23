DÜZCE DEPREM ANI GÖRÜNTÜLERİ- VİDEOLARI İZLE! Düzce depremi SANİYE SANİYE kaydedildi! Canlı yayında yakalananlar, çıldıran papağan, şok geçiren kedi, bebek odasındaki görüntü...
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 04.08'de meydana gelen 5.9'luk deprem birçok ilde hissedildi. Deprem Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve diğer illerde de hissedildi. AFAD'dan artçı uyarıları gelmeye devam ediyor. Bugün 3 ilde okullar tatil edildi. Sosyal medyada deprem anına dair görüntüler paylaşıldı. İşte fotoğraflar ve videolarla Düzce depremi...
23.11.2022 10:22 - Son Güncelleme: 23.11.2022 10:51
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
AFAD açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bugün sabaha karşı 04:08'de Gölyaka (Düzce) da meydana gelen Mw 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra saat 09:30 itibarıyla büyüklükleri 0.9 ile 4.3 arasında değişen 106 adet artçı deprem meydana gelmiştir.
Düzce'de 37, Zonguldak'ta 6, Bursa'da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu'da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır.