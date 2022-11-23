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Düzce'de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde bir deprem medyana geldi. Devlet anında bölgeye ulaşırken vatandaşlar da panik haliyle kendisini dışarı attı. Deprem anını anlatan bir depremzede "Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

23.11.2022 10:02 - Son Güncelleme: 23.11.2022 10:05
Düzce’de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

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Düzce’de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım

Bazı binalarda hasar oluşurken vatandaşlar kendilerini korkuyla sokağa attı.

Düzce’de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım

"KAPIYI BULAMAYINCA CAMDAN ATLADIM"

Düzce'de bir depremzede yaşadığı korkuyu dolu anları anlattı. Kapıyı bulamadığını belirten vatandaş korkuya camdan atladığını söyledi.

Düzce’de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım

Depremzede vatandaş, "Depremi hissettim bu olayı 94'te de gördüm ben. Ailecek evdeydik. Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım. Bir şeyim yok şu an." ifadelerini kullandı.

Düzce’de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım

AFAD depreme ilişkin son bilgilendirmeleri de geçti.

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