Düzce'de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 şiddetinde bir deprem medyana geldi. Devlet anında bölgeye ulaşırken vatandaşlar da panik haliyle kendisini dışarı attı. Deprem anını anlatan bir depremzede "Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.
23.11.2022 10:02 - Son Güncelleme: 23.11.2022 10:05
Depremzede vatandaş, "Depremi hissettim bu olayı 94'te de gördüm ben. Ailecek evdeydik. Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım. Bir şeyim yok şu an." ifadelerini kullandı.