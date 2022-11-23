Kırklareli'nde biyolojik ve nükleer alarm! Ekipler bölgeyi kapattı
Son dakika haberine göre Kırklareli'nde "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikat sırasında ekipler bölgeye giriş çıkışları kapatırken, görevliler 3 kişiyi kurtarmaya çalıştı.
23.11.2022 16:47 - Son Güncelleme: 23.11.2022 16:47
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" nefes kesti.
Tatbikatlar çerçevesinde Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.