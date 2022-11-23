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Kırklareli'nde biyolojik ve nükleer alarm! Ekipler bölgeyi kapattı

Son dakika haberine göre Kırklareli'nde "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" düzenlendi. Gerçeğini aratmayan tatbikat sırasında ekipler bölgeye giriş çıkışları kapatırken, görevliler 3 kişiyi kurtarmaya çalıştı.

23.11.2022 16:47 - Son Güncelleme: 23.11.2022 16:47
Kırklareli’nde biyolojik ve nükleer alarm! Ekipler bölgeyi kapattı

Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" nefes kesti.

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Kırklareli’nde biyolojik ve nükleer alarm! Ekipler bölgeyi kapattı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 2022'nin "Tatbikat Yılı" olarak ilan edilmesi üzerine her ilde olduğu gibi Kırklareli'de de çeşitli tatbikatlar yapılıyor.

Kırklareli’nde biyolojik ve nükleer alarm! Ekipler bölgeyi kapattı

Tatbikatlar çerçevesinde Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünce "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kırklareli’nde biyolojik ve nükleer alarm! Ekipler bölgeyi kapattı

Tatbikatta senaryo gereği organize sanayi bölgesinde (OSB) amonyak gazı taşınan bir tankerden sızıntı oluştu. İhbar üzerine OSB'ye AFAD, UMKE, itfaiye ve ilgili kurum personelleri sevk edildi.

Kırklareli’nde biyolojik ve nükleer alarm! Ekipler bölgeyi kapattı

Bölgeye gelen ekipler önce yol ve çevre güvenliği aldı. Daha sonra AFAD ekipleri koruyucu elbiseler giyip gazdan etkilenen 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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