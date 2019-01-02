Dünyayı sarsan gelişme! Kayıp firavun mezarı...

Kayıp firavunun nerede olabileceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 18:17:47 Güncelleme: 18:25:41
Dünyayı sarsan gelişme! Kayıp firavun mezarı...

Firavun Akhenaton, Mısır yeni dönem 18. hanedanının liderlerinden birisi.

Dünyayı sarsan gelişme! Kayıp firavun mezarı...

17 yıl Mısır'ı yöneten Firavun Akhenaton, MÖ. 1336 yılında hayatını kaybetmişti.

Dünyayı sarsan gelişme! Kayıp firavun mezarı...

Akhenaton klasik Mısır politeizmini terk eden ve Güneş Diski'ne tapan kişi olarak biliniyor.

Dünyayı sarsan gelişme! Kayıp firavun mezarı...

Akhenaton'un ölümüden sonra tüm heykelleri yıkılmış, ismi krallar listesinden silinmiş ve bedeni gizlenmişti.

Dünyayı sarsan gelişme! Kayıp firavun mezarı...

Akhenaton'ın bedeninin nerede olduğu yüzyıllardır cevaplanamayan bir soru olarak kaldı.

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