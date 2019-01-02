Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi
Hintli Anmol Rodriguez henüz iki yaşındayken öz babasının erkek çocuk sevdası yüzünden bu hale geldi. Annesi ile birlikte 2 yaşındayken asitli saldırıya uğrayan Anmol Rodriguez yılmadan hayatına devam etti. Şimdi dünyanın konuştuğu kadınlardan biri.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 17:00:56 Güncelleme: 17:12:10
Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi
Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi
Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi
Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi
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