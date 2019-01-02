Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi

Hintli Anmol Rodriguez henüz iki yaşındayken öz babasının erkek çocuk sevdası yüzünden bu hale geldi. Annesi ile birlikte 2 yaşındayken asitli saldırıya uğrayan Anmol Rodriguez yılmadan hayatına devam etti. Şimdi dünyanın konuştuğu kadınlardan biri.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 17:00:56 Güncelleme: 17:12:10
Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi
Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi

Hintli Anmol Rodriguez, henüz 2 aylıkken annesinin kucağında babasının asitli saldırısına uğradı.

Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi
Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi

Erkek evlat isteyen baba, karısının ve kızının yüzüne kezzap fırlattı. Anne olay yerinde öldü, Anmal ise ağır yanıklara rağmen hayatta kaldı.

Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi
Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi

Annesi ölen Anmal, 5 yıl boyunca hastanede kaldı, tedavi sonrası ise yetimhaneye gönderildi.

Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi
Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi

Bu dönemde çevresindekiler tarafından dışlanan Anmal o zamanları "çok küçüktüm ve neden diğerlerinden farklı olduğumu, insanların neden benden uzak durduklarını anlayamıyordum. Kimse benimle yemek yemiyor, konuşmuyordu" diye anlatıyor.

Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi
Hintli Anmol Rodriguez öz babası tarafından bu hale getirildi

Ancak Anmal tüm bu zorluklara rağmen pes etmedi ve kendini olduğu gibi kabul etmeye karar verdi.

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